FOR EVER DE VISITANTE IGUALÓ 0 A 0 CON SAN MARTÍN DE TUCUMAN

En Tucumán, se disputó esta noche el encuentro entre San Martín y For Ever en la fecha 27 de la Primera Nacional. El local, escolta de Belgrano de Córdoba, buscaba descontarle puntos al Pirata pero no lo logró y terminó igualando sin goles por el conjunto dirigido por Daniel Cravero.

Destacada labor de la defensa albinegra ante el predominio de los locales. A los 46 minutos del primer tiempo hubo un tiro libre de Costa, de larga distancia, que se fue muy cerca del poste izquierdo de Canuto.

For Ever igualó 0 a 0 en Tucumán

En el complemento, For Ever salió a jugar un poco más arriba y tuvo algunas aproximaciones. Pero fue el Santo el que tuvo la primera a los 19 minutos. Una desatención defensiva visitante dejó solo, de cara al gol, a Argañaraz, pero el jugador de San Martín definió mal. Desaprovechó la más clara del partido.

For Ever igualó 0 a 0 en Tucumán

La visita se paró para buscar sorprender de contra y siempre se mantuvo bien cerrado en el fondo, con gran tarea de sus centrales, que despejaron todos los centros lanzados por San Martín. A los tucumanos les faltaron ideas y claridad.

For Ever empató sin goles en Tucumán

A los 41. Miritello tuvo un cabezazo por el primer palo, pero falló en la definición. Y sobre el final casi lo gana For Ever. En tiempo de descuento, y tras un córner, Marín ganó arriba y el arquero Carrizo la sacó casi en la línea.

For Ever empató sin goles en Tucumán

Luego, Maggi ganó en el área chaqueña, pero entre Canuto y un defensor evitaron la caída de la valla. Después, el cordobés Garnerone probó desde lejos y casi sorprendió al arquero. Fue la última y el partido terminó igualado sin goles.

El albinegro aculuma 38 puntos y se ubica en el puesto 11 de la tabla.

Con información de La Voz

