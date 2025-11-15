FONTANA RECUPERARON UNA MOTO ROBADA EN TRAS UNA PERSECUCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes encontraron el rodado abandonado en un barrio cercano y ahora busca al sospechoso, que escapó entre la zona de monte.

Una mañana con una buena noticia para un vecino al que le habían robado la moto en el barrio Malvinas Argentinas. La Yamaha 125 había desaparecido poco después de las 8:30, pero gracias al rastrillaje del personal de la Comisaría Tercera lograron ubicarla en la zona de avenida San Martín, en el barrio Querini.

El presunto autor, un joven conocido en el ambiente delictivo local, abandonó la moto y salió corriendo hacia el monte cuando vio que los efectivos se le acercaban. Aunque logró escapar, la policía ya trabaja con cámaras de seguridad y otros datos para dar con él.

El vehículo fue secuestrado y será devuelto a su dueño una vez cumplidos los trámites correspondientes. Continúan con la búsqueda del sospechoso para cerrar el caso.

