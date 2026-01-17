FONTANA RECUPERAN MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO EN OPERATIVO

La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Segunda de Fontana en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

El hecho ocurrió en la noche de ayer, alrededor de las 22, cuando efectivos se encontraban realizando un control motovehicular sobre avenida Marconi y Brasil. Donde, intentaron identificar a un conductor que circulaba en una motocicleta blanca, quien desobedeció la orden policial y continuó su marcha a gran velocidad.

A pocas cuadras, el motociclista perdió el control del rodado en inmediaciones de avenida Marconi y calle Padre Sena, abandonó el vehículo y se dio a la fuga pie hacia el barrio Villa del Oeste.

Tras verificar los datos de la motocicleta mediante los sistemas oficiales, se confirmó que se trataba de una Bajaj Rouser NS200, la cual registraba un pedido activo de secuestro desde diciembre de 2025, solicitado por la Comisaría Tercera de Resistencia.

Finalmente, se procedió al secuestro del rodado y a su traslado a la unidad policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

