FONTANA INTENTÓ ROBAR UNA VIVIENDA Y LOS VECINOS LOS DESCUBRIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre fue demorado tras ingresar a una vivienda con intenciones de robo. El hecho ocurrió cerca de una escuela en la siesta de este sábado.

En horas de la tarde de este sábado, un intento de hurto fue frustrado en la ciudad de Fontana gracias a la intervención conjunta de vecinos y personal policial. El hecho se produjo alrededor de las 15 horas en la intersección de Pasaje Salta y Tierra del Fuego aproximadamente.

Según informaron fuentes policiales, un hombre fue sorprendido dentro de una propiedad privada, de la cual habría intentado sustraer un poste de madera con base de hierro. Alertados por vecinos de la zona lograron detener al presunto autor hasta la llegada de la policía.

Posteriormente, se hizo presente el propietario del inmueble, quien formalizó la denuncia correspondiente. En el lugar se procedió al secuestro del elemento sustraído como evidencia, y se dio intervención al médico policial.

Relacionado