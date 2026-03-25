FONTANA ESCLARECIERON UN HURTO Y RECUPERAN UN PERFIL DE 12 METROS TRAS UNA INVESTIGACIÓN CON CÁMARAS

En la tarde de este miércoles, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana lograron esclarecer un hecho delictivo caratulado como «Supuesto Hurto», tras una investigación que incluyó el análisis de material fílmico y tareas de inteligencia en el Barrio Malvinas Argentinas.

El procedimiento se desencadenó raíz de una denuncia radicada el pasado 24 de marzo por una vecina de 36 años. Tras el seguimiento de pistas y la visualización de cámaras de seguridad, el personal del servicio externo y la guardia de prevención identificaron a los presuntos autores.

Cerca de las 17:45, los uniformados interceptaron en la intersección de las calles Corrientes y Viamonte a dos jóvenes de 18 y 16 años, señalados como los responsables del ilícito. Asimismo, tras realizar un rastrillaje en un terreno baldío de la zona, los agentes lograron hallar y secuestrar un perfil de hierro de 12 metros de largo que había sido sustraído.

La Fiscalía en turno dispuso que el joven de 18 años sea notificado de las actuaciones en libertad. Por su parte, el menor de 16 años fue entregado a sus tutores tras la intervención del Juzgado del Menor y la Familia, luego de ser notificado de su situación legal. El elemento recuperado fue devuelto a su propietaria.

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