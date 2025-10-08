FONTANA: EN OPERATIVO DE CONTROL SECUESTRAN MÁS DE 700 KILOS DE CARNE EN MAL ESTADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes del Departamento Seguridad Rural Metropolitana, junto a personal de Bromatología de Fontana, realizaron un amplio operativo de inspección en carnicerías y comercios de distintos barrios, con resultado positivo.

Hoy, entre las 17:45 y las 20:30, se llevó a cabo un Operativo de Seguridad Preventiva y Control de Carnicerías en la localidad de Fontana. La acción fue ejecutada por el Departamento Seguridad Rural Metropolitana, en forma conjunta con el área de Bromatología del Municipio local, a cargo de la Dra. Liliana Kreis.

Los controles se extendieron por diferentes puntos del barrio Independencia y zonas aledañas, verificándose un total de cinco comercios dedicados a la venta de carne. Como resultado, se procedió al decomiso de aproximadamente 730 kilogramos de productos cárnicos, algunos de ellos en condiciones irregulares o sin la documentación sanitaria correspondiente.

El procedimiento concluyó con la labranza de actas a los infractores y el decomiso de los productos por parte del personal municipal, en cumplimiento de las normas de sanidad y control alimentario vigentes.

