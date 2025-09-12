FOGACH YA RESPALDÓ A MÁS DE 900 PYMES CHAQUEÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Fondo de Garantías del Chaco (FoGaCh) alcanzó un nuevo hito: 907 PyMEs chaqueñas ya accedieron a financiamiento gracias a su respaldo, destinados a fortalecer la producción y el empleo en toda la provincia.

FoGaCh se consolida como socio estratégico de las MiPyMEs, ofreciendo herramientas simples y accesibles que facilitan el acceso al crédito en mejores condiciones. Actualmente, la distribución de garantías otorgadas se concentra en: Cheques de Pago, Créditos bancarios y Obligaciones Negociables Simples. “Cada garantía que emitimos es una oportunidad para que una PyME acceda a financiamiento, invierta, genere empleo y siga creciendo. Nuestro objetivo es ser el socio estratégico que impulse la producción y el desarrollo en el Chaco”, destacó Gerardo Santos Oliveira.

Beneficios principales para las MiPyMEs:

-Acceso a líneas de crédito en condiciones competitivas.

-Mayor respaldo frente a entidades financieras.

-Reducción de barreras de ingreso y simplificación de procesos.

-Asesoramiento y acompañamiento técnico durante la gestión.

Con estos resultados, FoGaCh reafirma su compromiso de garantizar el crédito productivo y potenciar la economía chaqueña.

Relacionado