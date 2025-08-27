FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: CENTRALES OBRERAS Y GREMIOS DEL SECTOR REPUDIAN EL POSIBLE VETO Y MANTIENEN PLAN DE LUCHA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Después de que el jueves de la semana pasada el Senado sancionara la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno de Javier Milei confirmó su intención de volver a vetar la iniciativa, afirmando que atenta contra el equilibrio fiscal. La ley, que además de un aumento de fondos para el funcionamiento universitario incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, es defendida no sólo por los gremios docentes del sector sino también por la Confederación General del Trabajo (CGT) que anticipa protestas si se avanza con el veto. Gremios docentes universitarios también votaron un paro general para este martes 26 y miércoles 27.

Poco después de la votación, la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, a cargo de Sergio Romero, le reclamó al presidente Milei la promulgación de la ley y repudió la posibilidad de un veto, explicando: “Es una ley extremadamente necesaria y, como representante de los trabajadores docentes universitarios, reclamamos que se promulgue y no se derogue”. También las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) alertaron contra un posible veto presidencial y anticiparon acciones si se concreta.

De conjunto los gremios universitarios celebraron la aprobación de la ley y recordaron que una iniciativa similar fue vetada por el presidente el año pasado. En este sentido, tras la aprobación parlamentaria no se suspendió el plan de lucha en curso para reclamar una recomposición salarial urgente y se mantienen los paro de 48 horas para martes y miércoles de esta semana y para los próximos 1 y 2 de septiembre.

En este sentido, hicieron énfasis en que los salarios de los docentes universitarios perdieron más de un 50% contra la inflación desde la asunción del nuevo gobierno y repudiaron al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello que intentó desactivar el conflicto en curso con el anuncio falso de un aumento de 7,5% (en tramos hasta noviembre) que ya había comenzado a pagarse y con un bono por única vez de 25 mil pesos.