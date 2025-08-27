El Gobierno estableció los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones de octubre: a cuánto ascienden

Por otro lado, el gobierno libertario dispuso que

los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación percibirán 80 mil pesos

, mientras que los delegados judiciales que remitan los reportes requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de 40 mil pesos.

Por su parte, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán 120 mil pesos en concepto de viático y capacitación.

En cuanto a los delegados judiciales, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos e incidencias durante la jornada electoral.

“Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— se haga efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal”, detalla la resolución.

Según precisaron, el pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El derecho a percibir el viático prescribirá a los doce meses de la fecha de la elección.

En tanto será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones y de informar al Correo Argentino la nómina de personas con derecho a percibir las compensaciones, con indicación del número de mesa en que se desempeñaron.