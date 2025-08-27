EL GOBIERNO ESTABLECIÓ LOS MONTOS QUE COBRARÁN LAS AUTORIDADES DE MESA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE: A CUÁNTO ASCIENDEN
Las autoridades de mesa que participen de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional equivalente al 100%.
Por su parte, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán 120 mil pesos en concepto de viático y capacitación.
En cuanto a los delegados judiciales, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos e incidencias durante la jornada electoral.
“Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— se haga efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal”, detalla la resolución.
Según precisaron, el pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El derecho a percibir el viático prescribirá a los doce meses de la fecha de la elección.
En tanto será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones y de informar al Correo Argentino la nómina de personas con derecho a percibir las compensaciones, con indicación del número de mesa en que se desempeñaron.