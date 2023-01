FIN DE UN CICLO: DAMIAN KUC NO HARÁ MÁS HISTORIAS INNECESARIAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el creador de contenido dio por finalizado el ciclo de las «Historias Innecesarias». Los relatos que llegaban a la plataforma de YouTube cada domingo eran los resúmenes de los casos más resonantes de la historia nacional como internacional. «Quería comunicarles que este año 2023, NO habrá Historias Innecesarias», publicó Kuc.

El domingo a últimas horas del día, tras cuatro años de actividad, el youtuber estableció que no continuará con el ciclo de historias que lo catapultaron a la fama nacional. Lo que empezaría con: «les quiero contar una cosita que hace rato quería contarla y no había encontrado el momento adecuado. Un comunicado muy importante» finalizó con «este año, lamentablemente, no habrá historias innecesarias«.

La decisión tomada por el artista se debe a que «historias innecesarias fue el lugar donde puede explorar mi curiosidad en torno a múltiples temas. Sin embargo, en el último tiempo, esa curiosidad comenzó a ser reemplazada por el aburrimiento, la rutina y la repetición, tres cosas que me aterran«, posteó Kuc.

Para tranquilidad de los internautas, dejó en claro que no desaparecería de internet y que en brevedad saldrá un podcast además de continuar con su presencia en sus redes sociales.

Por último, agradeció a la plataforma de videos que lo colocó como uno de los creadores de contenidos nacionales de mayor consumo. Asimismo, brindó un particular mensaje cargado de cariño a sus seguidores por el reconocimiento brindado en los distintos lugares y entre otras cosas «pagar su sueldo».

¿Qué son las Historias Innecesarias?

Son relatos de distintas índoles que se encuentran en YouTube. Eran publicados todos los domingos por las noches y se trataban de acontecimientos icónicos nacionales como internacional.

El canal que posee un aproximado de 1.71 millones de suscriptores destacó las historias por ejemplo del Clan Puccio, el robo del siglo, entre otras.

