FIN DE SEMANA: SECUESTROS DE RODADOS CON PEDIDO ACTIVO, APREHENCIONES E INTERVENCIONES

👉Este fin de semana, efectivos de zona interior y zona metropolitana, realizaron un gran labor en materia de seguridad vial y con buenos resultados.

👉Charata

Efectivos del puesto de control caminero de Gancedo, secuestraron un camión marca Scania conducido por un hombre de 59 años.

En el mismo persistía un pedido de secuestro desde fecha 23/05/2018 a solicitud del Juzgado Federal de la provincia de Misiones.

De la misma manera, incautaron un auto Peugeot 208 por presentar documentaciones no coincidentes con los números de motor y cuadro.

Más tarde, en Rio Muerto, aprehendieron a un hombre por presentar en el sistema Miminseg prohibición salida del país desde fecha 16/07/2015 a solicitud de Prefectura Naval Argentina.

👉Sáenz Peña

Agentes de la termal, incautaron una camioneta marca Chevrolet por presentar pedido activo desde fecha 24/10/2022.

Además, aprehendieron a un joven de 24 años por presentar un pedido de captura desde fecha 25/11/2022 por supuesto robo.

Capacitación Vial

Educadores de la termal, brindaron una charla vial a un total de 40 alumnos de nivel inicial, donde destacaron el cruce de peatón, el uso del casco protector, el cruce calles, avenidas, el semáforo y las señales de tránsito.

La jornada tuvo lugar en el Club Aventureros “Entheos” (Niños Exploradores) B° Loma Linda

👉J.J.Castelli

Operadores de Tres Isletas, secuestraron una camioneta Chevrolet modelo C14 por no coincidir número de motor con el rodado ya que correspondería a un Falcon Delux.

👉Zona Metropolitana

Efectivos de patrulla vial aprehendieron a dos jóvenes de 29 y 30 años, por presentar pedido de restricción, uno por supuesto robo y otro por supuestas lesiones.

También, intervinieron 6 cargas, dos por ATP, dos de Arca, uno de Senasa y uno forestal, dando injerencia al organismo competente.

Operativo Lince

Perito verificadores, detectaron una motocicleta marca Keller modelo Clasicc con un pedido activo por supuesto hurto desde fecha 07/06/2025 y una motocicleta marca Motomel modelo Blitz con adulteraciones en el cuadro.

21° Torneo Pesca del Dorado – Isla del Cerrito

Personal de turno tanto de la Dirección General como Patrulla Vial, realizaron regulación de tránsito en lo que fue el evento de la Pesca del Dorado edición 21°, como así también educadores viales presentaron un stand de educación vial para los más chicos.

👉Secuestros, Actas y Alcoholemias en toda la provincia

Se secuestro un total de 25 motocicletas por el código de faltas Ley 850-J.

Se labro un total de 272 Actas varias.

Y registraron 4 siniestros viales.

Relacionado