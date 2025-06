FIN A MÁS DE 14 AÑOS DE MENTIRAS: SE PRESENTARON 5 OFERTAS PARA TERMINAR EL SEGUNDO ACUEDUCTO DEL INTERIOR

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Este martes, el gobernador Zdero encabezó la apertura de sobres en videoconferencia con autoridades nacionales. Se presentaron cinco ofertas para continuar con la ejecución de la mega obra que prevé un financiamiento nacional de 71 mil millones de pesos y un plazo de 24 meses.

En videoconferencia con funcionarios nacionales, el gobernador Leandro Zdero encabezó hoy la apertura de los sobres de la licitación para la culminación del Segundo Acueducto del Interior. “Esta obra va a beneficiar a más de 40 localidades, casi el 70% de la población chaqueña”, aseguró el mandatario, acompañado por los ministros Alejandro Abraam (Infraestructura) y Hugo Domínguez (Hacienda).

Desde la oficina de Obras Públicas, mediante videoconferencia desde Buenos Aires, participaron el subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico de la provincia Guillermo Agüero y el presidente de Sameep Nicolás Diez, junto al secretario de Obras Públicas de Nación Luis Giovine y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación Bartolomé Heredia.

Se presentaron cinco empresas oferentes a la licitación, que prevé un financiamiento de 71 mil millones de pesos y un plazo de 24 meses. El proceso continuará con la evaluación de las ofertas a través de un sistema a cargo de una comisión evaluadora del gobierno nacional. Se prevé que en un margen de 1 mes se anuncie la empresa adjudicataria y se pueda reiniciar la obra.

”MUCHAS VECES SE DIJO QUE SE TERMINABA PERO NO SE TERMINÓ”

El primer mandatario provincial remarcó que el tramo de la obra que se retoma “es uno de los tramos más costosos, pero también el de mayor resolución para que la gente vea el resultado definitivo”. “Es una obra trascendental que va a cambiar la vida de los chaqueños; se la esperó mucho y muchas veces se dijo que se terminaba, pero no se terminó”, sostuvo.

En esa línea valoró las gestiones realizadas por el gobierno provincial ante Nación para lograr la destinación de los fondos necesarios para terminar esta gran obra. “Encaramos estas gestiones con el ministro Domínguez, porque entendíamos que la provincia no está en condiciones de realizar una obra de estas características y el gobierno nacional ha tomado la decisión de invertir en Chaco 71 mil millones de pesos para garantizar la culminación de la obra”, celebró el mandatario.

Domínguez: la obra más importante del país

El ministro Domínguez precisó que los 71 mil millones de pesos de los fondos nacionales que financiarán la obra, se suman a otros 36 mil millones de pesos invertidos en obras complementarias que están en ejecución en distintas localidades del Sudoeste chaqueño. “Son más de 100 millones de dólares invertidos en la provincia; sin dudas es la obra más importante que encara Nación en todo el país”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que se trata de una continuidad “compleja”. “Es un día muy especial para el Chaco; es una obra que tenía que estar terminada hace muchos años, es el resultado del trabajo arduo de un año, de gestiones en Buenos Aires para explicar y que el estado nacional tome real dimensión de lo que significa esta obra para la provincia”, concluyó.

Relacionado