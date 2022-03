FILMUS ANUNCIÓ INVERSIONES POR MÁS DE 900 MILLONES DE PESOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN CIENCIA DE DATOS EN CHACO Y UN CENTRO DE BIOINSUMOS EN FORMOSA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El ministro de Ciencia viajó a Chaco y Formosa donde se reunió con los gobernadores Capitanich e Insfrán, respectivamente. Además, recorrió institutos y laboratorios donde se forman recursos humanos y se producen conocimientos científico-tecnológicos.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2022 – El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, visitó las provincias de Chaco, y Formosa para anunciar la inversión de 500 millones de pesos para la creación del Centro de Innovación en Ciencia de Datos (CINNODAT) en Resistencia, y en Formosa, la creación de un Centro de Bioinsumos. El ministro fue recibido por los gobernadores Jorge Capitanich en Chaco, y Gildo Insfrán en Formosa con quienes mantuvo reuniones. Además, visitó el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI); el Instituto de Medicina Regional en Chaco, y Laboratorios Chaqueños, y el Polo Científico y Tecnológico de Formosa. La visita del Ministro tuvo como finalidad poner en marcha acuerdos concertados en visitas anteriores como parte de la agenda federal en ciencia.

«Los dos temas conversados en noviembre del año pasado (donde el ministro llevó a cabo una visita en la provincia) están cumplidos. Por un lado, el ICCTI es ley (ley N°3464-A), y por otro, el compromiso de la inversión de 500 millones de pesos para la primera etapa de la construcción del edificio del CINNODAT en el Polo IT”, expresó Filmus durante su visita a la provincia de Chaco acompañado del subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT, Pablo Nuñez; el subsecretario de Ciencia y Tecnología de Chaco, Juan Martín Martínez; el presidente y vicepresidente del ICCTI, Juan Martín Fernandez y Daniela Torrente, respectivamente.

“Ayer el Presidente durante la Apertura de Sesiones Ordinarias 2022 planteaba los cambios que esperamos para la Argentina pospandemia y uno de ellos es la incorporación de más tecnología y el salto a la federalización de la ciencia, y en este sentido, es muy importante que Chaco esté a la cabeza. Agregar valor a la producción y solucionar problemas sociales”, afirmó. “Estamos en un país donde los esfuerzos estuvieron centrados en el 85% de la zona metropolitana y esta desproporción con el apoyo de senadores y diputados el año pasado se pudo promulgar la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación donde el 20% del incremento anual estará dedicado a la federalización de la ciencia junto al COFECyT. Estamos cumpliendo estrictamente con lo que plantea la ley”.

Filmus manifestó respecto a las políticas en ciencia: “En su momento discutimos si financiar muchos pequeños proyectos o grandes proyectos transformadores y decidimos que cada provincia elija proyectos que impacten en su cadena productiva, problemas sociales o generación de valor para el desarrollo y en ese sentido, Capitanich decidió que sea el CINNODAT, que reúne universidades, el sector privado (algo fundamental), el CONICET e Institutos de investigación. Es la manera de sumar sinergia y llevar adelante el proyecto”. El ministro señaló que “esta primera línea que lanzamos de construcción de obra para ciencia y tecnología tiene que estar acompañada con otra línea de equipamiento, y una tercera línea, RAICES federal para financiar aquellos y aquellas investigadoras que quieran volver a sus provincias o quieran aportar en otros lugares”. “La ciencia y la tecnología necesitan políticas de mediano y largo plazo que no cambien. Hay que lograr una mirada federal y potenciar capacidades de desarrollo de cada provincia y la formación de recursos humanos”, concluyó y felicitó el aporte de Chaco en la investigación y la lucha contra la COVID-19.

Asimismo recorrió el ICCTI que promueve la aplicación del conocimiento científico-tecnológico para mejorar las condiciones de vida de los chaqueños, en términos socio-productivos, culturales, ambientales y educacionales; el Instituto de Medicina Regional donde desarrollan el Proyecto Fortalecimiento Secuenciador ADN, del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV2 (Proyecto PAIS), y los Laboratorios Chaqueños, donde se produce el kit serológico Serocovid Federal, test que detecta anticuerpos de la COVID-19.

Como parte de la agenda, en Formosa, Filmus firmó un convenio con el Gobierno de Formosa para el desarrollo de una Fábrica de Bioinsumos con una inversión de más de 400 millones de pesos. El ministro se refirió: “Un orgullo estar en una provincia que prioriza la educación y la ciencia. La concentración del conocimiento es la llave que determina quiénes pueden decidir sobre el futuro de la humanidad y quiénes no. En la pandemia lo vimos. La diferencia está en la investigación científica tecnológica y el desarrollo del conocimiento. Nuestro país tiene condiciones y una desigualdad en el interior del país que si no se revierte está condenado a la explotación de materias primas. Hay que agregarle valor a partir de la innovación y la investigación. Como parte de revertir la situación y federalizar la ciencia, Gildo presentó este proyecto con una inversión de 464 millones de pesos. Argentina le debe a su Norte y particularmente a Formosa mucho de su desarrollo y no ha invertido en la recuperación. El aporte del Ministerio a la mirada de desarrollo cambiando la matriz productiva en la provincia de Formosa es central porque está en la dirección de lo que queremos”.

“Estamos invirtiendo en obras de infraestructura científica tecnológica de importancia priorizadas por las provincias que combinan una temática estratégica con las capacidades del sistema que hoy tenemos en cada provincia, región, CONICET, universidades y organismos nacionales”, manifestó Nuñez. Los funcionarios incluido el vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, y gran parte del gabinete recorrieron centros del Polo Científico y Tecnológico de Formosa como la futura planta de tratamiento de uranio, Dioxitex, y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Centro de Innovación en Ciencia de Datos (CINNODAT) – Hub científico-tecnológico en Resistencia

Inversión: $ 500.000.000 pesos

Instituciones participantes: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), UTN, Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), CONICET, INTA, INTI. Lugar de emplazamiento: Resistencia

El centro concentrará la investigación, la innovación, el desarrollo de proyectos colaborativos y la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de la ciencia de datos. Su objetivo central es la aplicación a innovaciones del sector público-privado, y ser la interfase entre las instituciones académico-científicas y el sector productivo en el área de la ciencia de datos en la región del Nordeste del país, nucleando los grupos de investigación para optimizar su interacción y empresas del Polo IT, todos ellos relacionados a la ciencia de datos para generar un ecosistema público-privado. En el edificio de 2,458 m2 previsto, se albergarán las oficinas y espacios de trabajo compartido del ICCTI, y el CINNODAT en articulación con otros organismos, universidades y sectores públicos.

Fábrica de Bioinsumos de Formosa

Inversión: $ 464.000.000

Instituciones participantes: Gobierno de la Provincia de Formosa. Lugar de emplazamiento: Parque Industrial de la Ciudad de Formosa.

Este proyecto pretende posicionar a la provincia como desarrolladora y productora especializada de bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes para la agricultura, con los objetivos de registrar y comercializar soluciones de origen botánico y microbiológico para la protección, la bioestimulación y la nutrición de los cultivos a nivel global. Dicho proyecto se contempla a partir de la formalización de las necesidades del estado provincial en temáticas de producción agropecuaria.

Relacionado