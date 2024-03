FESTIVAL DE PASES A PLANTA: CAYÓ EL CONCURSO DE CAPITANICH QUE OBLIGABA A ZDERO EL PASE DE 10.000 MILITANTES, AMIGOS, FAMILIARES Y CONOCIDOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Respecto al Concurso de Antecedentes y Oposición en el ámbito de la Administración Central del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Autárquicos, Cronograma Plurianual 2023-2030 dispuesto por Decretos 28, 1453, 2118, 2244 firmados durante la gestión finalizada en el año 2023, se han encontrado varias irregularidades, por ejemplo, la constitución del tribunal examinador. No participó la Dirección General de Recursos Humanos y la Subsecretaría de Modernización del Estado, que además de miembros legales del tribunal, tienen como responsabilidades primarias la obligación de participar en todo procedimiento de concursos, elaborar y aplicar las políticas en esta materia.



Con esta integración irregular, el Tribunal Examinador admitió a 10.370 personas de las cuales la mayoría no cumplió con los requisitos reglamentarios al cierre de la inscripción para el puesto al que se postuló cada persona.

Entre los requisitos no presentaron certificados de antecedentes penales, no se encuentran reunidos los requisitos mínimos como ser: título primario para cargos de maestranza y servicios, secundario para cargos administrativos y universitarios o terciarios para cargos profesionales.

PROPUESTA DEL GOBIERNO: “UN CONCURSO TRANSPARENTE Y RAZONABLE”

“El gobernador Leandro Zdero garantizará la igualdad de tratamiento ante la ley para quienes se encuentran en reales condiciones de pasar a la planta permanente del estado, porque han demostrado idoneidad, trabajando efectivamente en donde ha sido real la necesidad de su servicio y certificadas sus prestaciones, con antigüedad comprobable a lo largo de los años.

Como corresponde, también instruiremos la convocatoria a una regularización debida, objetiva, ajustada a derecho, coherente, precisa y justa de la regularización laboral y pases a la planta permanente, para evitar la reiteración de errores y arribar a un reconocimiento real, serio y adecuado de los trabajadores precarios, sobre la base de requisitos de igualdad, mérito y capacidad reglados legal y razonablemente.

«El gobernador propone un procedimiento de transparencia, en el marco de la igualdad y el equilibrio, donde se priorizará a los empleados con antigüedad y prestaciones de servicios comprobables; como así también, pautas de idoneidad para su puesto laboral”- concluyeron, funcionarios del Gobierno de Leandro Zdero.

