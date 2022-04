FERNANDO ROMERO: «DEBEMOS ERRADICAR EL PLUS NUESTRO OBJETIVO»

FERNANDO ROMERO vocal pasivo del INSSSEP inicio y continua con una fuerte lucha para erradical el cobro dle plus medico, la nota y la atencion la realizo en la planada Insssep, el Vocal Pasivo se entrevisto con Abel Pellegrini e integrantes de AJUDOCH CHACO quienes reclamaban gestiones para:

▪︎Erradicar el Cobro del Plus Medico.

▪︎ Rechazan proyecto de Ley formulación de cargo por aportes.

▪︎Reclaman se fortaleza Dpto. Cobro Plus Insssep en toda la provincia, asignándole Inspectores y Auditores Medico.

▪︎Solicitando se controlen Internaciones y condiciones Edilicias, reclaman que los Auditores no tenga relación de Parentesco con los Directivos de los Sanatorios.

▪︎Reclaman que el Insssep gestione las transferencias de aportes previsionales y de Obra Social de toda la jurisdicciones.

▪︎Reclaman al Poder Ejecutivo de Provincia transfiera los importes devengados a los afiliados a la Obra Social.

En función de todo ello, se explico trabajo preventivo que se desarrolla sobre el Cobro del Plus Medico y se tomo nota de los otros reclamos para plantear en el Directorio.

Se eleva copia Presidencia – Vicepresidencia, Área correspondiente.

Comisario Gral. ® Pol. Fernando Romero.- Vocal Pasivo Insssep.

Comisario Mayor ® Pol. Raul Cantero.- Vocal Pasivo- Alterno- Insssep

