FERNÁNDEZ REITERÓ EL COMPROMISO PARA QUE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS «PAGUEN MENOS» RETENCIONES

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy en Mendoza el compromiso del Gobierno nacional para que «los productos que se industrialicen cada vez paguen menos retenciones», como se hizo con el sector vitivinícola, con la intención de que «exporten más, generen más trabajo, se vuelvan más competitivos y tengan más utilidades».

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y al encabezar el acto organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el primer mandatario dijo que la mejora de la competitividad del sector y de las economías regionales impactan en mayor producción y en el ingreso de dólares que necesita el país.

Durante el acto realizado en la localidad de Luján de Cuyo, Fernández recordó que hace 18 años, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, juntos lanzaron un primer plan para el sector del vino, que ha tenido logros y que ahora debiera rediscutirse y relanzarse.

«El vino argentino es un muy buen vino, no sólo lo saben los argentinos. El mundo entero reconoce la calidad», señaló Fernández y llamó a debatir para «darle fuerza» a una producción que ya se realiza en 18 provincias de todo el país.

En su primera visita a la provincia desde que es presidente, el jefe de Estado dijo en ese sentido que «hay un potencial de desarrollo enorme» que no se debe desaprovechar y destacó las palabras dichas previamente por el gobernador local, Rodolfo Suárez, para trabajar en el «encuentro» entre posiciones diversas que permitan acrecentar la producción.

«Lo que debemos hacer es darnos un plan, como sociedad. Ganan los que producen en las vides, ganan los empresarios, ganan las provincias, gana el Estado nacional», dijo el primer mandatario, quién además pidió «ser parte» del «debate».

El Presidente también se apoyó en las palabras de Suárez para convocar a todos a combatir la pobreza y reiteró que «nadie puede pensar que se puede vivir en paz en una sociedad en que 4 de cada 10 argentinos están sumidos» en ese flagelo.

En ese sentido, afirmó que más allá de la cuestión ética es un «buen negocio» terminar con la pobreza porque los consumidores que son expulsados hacia ese estado «dejan de ser consumidores».

«Ojalá podamos esta vez hacer que el plan estratégico de la vitivinicultura le sirva a la Argentina, que genere más y mejor vino, que nos permita entrar en el mundo, que recuperemos los niveles de consumo y que logremos el mejor desarrollo”, expresó el Jefe de Estado.

A su turno, el gobernador Suárez elogió que se haya mantenido el perfil productivo y exportador del sector aun durante las dificultades que debieron afrontar en la pandemia.

«Con algunos incentivos puntuales se podría lograr que el sector exporte más. Creemos importante que la Nación trabaje para destrabar la política arancelaria que afecta los costos de ingreso a mercados atractivos», dijo Suárez y puso como ejemplo el reciente acuerdo para la exportación de carne a México.

Luego de repasar diversas políticas públicas de su gobierno para con las bodegas, el mandatario local pidió además «un gran acuerdo nacional, no sólo entre las distintas vertientes políticas, sino también mediante consensos amplios que enlacen a todo el sector público y privado».

Por su parte, José Zuccardi, presidente de la Coviar, sostuvo que «el compromiso de los hombres y mujeres (del sector) permitió mantener la actividad y crecer» durante la pandemia de coronavirus.

El empresario pidió dar dimensión a la importancia de la vitivinicultura al destacar que Argentina que ocupa «el 5to lugar en la producción del mundo» y que se ubica «entre los 10 principales exportadores».

«Estamos presentes en 18 provincias del país, generamos 400 mil puestos de trabajo directos e indirectos», señaló Zuccardi.

De cara al futuro, el bodeguero dijo que se abren «condiciones para una vitivinicultura más sostenible», que el desafío para 2021 «es mantener los mercados» conseguidos, y señaló al turismo asociado al vino como un eje a trabajar hasta 2030.

Zuccardi también afirmó que el sector necesita mejoras para ser más competitivo y, entre otros puntos, dijo que «se hace necesaria la disminución de la carga impositiva» y que la eliminación de los derechos de exportación es «fundamental».

El sector vitivinícola escindió su representación hace poco más de un año y paralelamente a la actividad de Coviar se realizaba un almuerzo de la agrupación de Bodegas Argentinas.

Al respecto, el diputado nacional por Mendoza y dirigente de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, criticó que no se haya «convocado a los dos sectores” y fue más allá al señalar que «el Presidente no tiene el foco en Mendoza» ya que «los mayores líderes en materia de turismo y exportadores no están en la Coviar».

La jornada de la Coviar se desarrolló en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado a 36 kilómetros de Mendoza capital.

El Presidente, que fue recibido en el aeropuerto local por Suárez y por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y la delegación estuvo integrada por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a los que se sumaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Fuente: Télam.

