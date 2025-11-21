FERIADOS BANCARIOS: SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE ANSES POR EL FIN DE SEMANA LARGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por el feriado trasladado del Día de la Soberanía y el día no laborable con fines turísticos, ANSES modificará sus acreditaciones. Te contamos cómo queda el calendario para cada prestación.

ANSES. Foto: NA /prensa

Se acerca un nuevo fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20 de noviembre, pero que el Gobierno trasladó al lunes 24. A esto se suma el viernes 21, declarado feriado no laborable con fines turísticos. Por este motivo, las actividades bancarias tendrán una pausa.

En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no programó pagos ni para el viernes ni para el lunes. Así, los titulares de las distintas prestaciones retomarán el cobro el martes 25 de noviembre, cuando el calendario vuelva a su ritmo habitual.

Se modifica el cronograma de pagos de ANSES por el fin de semana largo. Foto: NA

Fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones durante el mes de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción)

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.

Se modifica el cronograma de pagos de ANSES por el fin de semana largo. Foto: ANSES.

Fin de semana largo: ¿abren los supermercados este viernes 21 de noviembre?

El Gobierno de la Nación decretó que este viernes 21 de noviembre sea día no laborable y el viernes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Frente a este marco, muchos argentinos se preguntan cómo funcionarán todos los supermercados del país.

Los supermercados abrirán sus puertas este viernes 21 y lunes 24 de noviembre. A diferencia de los feriados inamovibles y obligatorios, se trata de un día no laborable, que cada rubro determina cómo trabajaran sus empleados, y de un feriado trasladable, por lo que la decisión de abrir o no queda a criterio de cada comercio.

¿Abren los supermercados este viernes 21 de noviembre? Foto: NA

A pesar de ello, se recomienda a los consumidores consultar las redes sociales o canales de cada supermercado antes de ir, ya que algunos locales podrían operar con horarios reducidos o modificar sus rutinas habituales de atención.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable

Feriado nacional : es obligatorio. Si te toca trabajar, cobrás el doble.

Día no laborable: es optativo para el empleador. Si trabajás, cobrás lo mismo que cualquier día.

Por este motivo, el lunes 24 de noviembre está garantizado para todos, mientras que el viernes 21 dependerá de cada empresa o institución.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025? Foto: Freepik

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

