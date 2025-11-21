EL RELATO DE LA MAMÁ DE LA NENA ATROPELLADA POR UN PATRULLERO EN NEUQUÉN: “NO CASTIGUEN A LA MUJER POLICÍA”

La mamá de la nena atropellada por un patrullero dio detalles del estado de salud de su hija y pidió que no se castigue a la mujer que la embistió. “Lo único que quiero es que rueguen por mi hija, porque está delicada”, expresó en diálogo con la prensa local desde la puerta de la comisaría.

Catalina Galceran, de 9 años, fue atropellada por el móvil policial cuando andaba en bicicleta junto a una amiga por las calles de Plottier, en Neuquén. Tuvo que ser derivada de urgencia a un hospital de la zona, sufrió convulsiones, cuatro paros cardíacos y fue sometida a una cirugía de urgencia que duró casi nueve horas.

“Estuvo desde las 4.40 de la mañana hasta la 1 de la tarde en cirugía, una cirugía muy riesgosa del cráneo. Terminaron los neurocirujanos y siguieron los traumatólogos para repararle el pie, con la fractura expuesta del tobillo y del brazo derecho», contó su mamá, Paola Beatriz Marifil.

“Con los órganos del tórax no se puede hacer nada porque es un golpe muy fuerte. Lo que era más peligroso era el cerebro, porque lo tenía muy inflamado. Entonces había que desinflamar o descomprimirlo», detalló y agregó: “Ahora no hay nada más para hacer, ella solita y su cuerpo tiene que sanar”.

La mujer contó que la menor tiene los dos pulmones, el hígado y los riñones comprometidos. “Cuando hay falla multiorgánica, si no anda bien algo, todos los órganos empiezan a fallar”, explicó entre lágrimas.

La mamá de la nena pidió que no castiguen a la policía que la atropelló

En medio de una profunda conmoción por lo que le pasó a su hija, la mujer pidió que no castiguen a la policía que la atropelló: “Lo único que pido es que no castiguen a esa mujer. Si bien fue negligencia lo que cometió, no se movió de al lado de mi hija. De nada sirve castigarla. Deseémosle suerte, porque ella no la debe estar pasando nada bien», expresó.

“Yo estuve enfrente de ella y lo que me dijo en la cara no me lo voy a olvidar en mi vida. Pero ella no se movió de lado de mi hija. Haya pasado lo que haya pasado, ella no se movió de lado de mi hija”, contó con la voz quebrada y agregó: “No está en nosotros castigar nada, ni desearle el mal. No olvidemos que todo nos vuelve”.