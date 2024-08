FERIA DEL LIBRO PROVINCIAL: “VAMOS A MOSTRAR QUE EN EL CHACO LA LECTURA VUELVE A TENER UN SITIO”, DIJO LA MINISTRA NAIDENOFF

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

Este miércoles, comenzó la 8ª Feria del Libro Provincial, en el CEF Nº 1 de Resistencia. Durante cinco días, estudiantes y docentes de todos los niveles educativos podrán disfrutar de actividades educativas, culturales y recreativas en torno al libro y la lectura. El NBCH sacó la promoción con la Tarjeta Tuya de hasta 6 cuotas, sin intereses, para la compra de libros.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sofía Naidenoff, este miércoles, acompañó el inició de la 8ª Feria del Libro Provincial 2024 «La lectura nos conecta», que se desarrollará hasta el domingo 18, en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 1 –ubicado en avenida Lavalle 700, de Resistencia-.

Este espacio es de acceso libre y gratuito, cuenta con actividades educativas, recreativas y culturales en torno al libro y la lectura. Además, ofrece espectáculos artísticos y numerosas propuestas de talleres para estudiantes, docentes y público general.

El Nuevo Banco del Chaco lanzó la promoción de hasta 6 cuotas sin intereses con la tarjeta Tuya para la compra de libros en el marco de esta Feria.

Naidenoff: “Tenemos que asumir el compromiso con la lectura”

En la oportunidad, la ministra Naidenoff manifestó: “Tenemos que asumir el compromiso con la lectura, vamos a mostrar que en el Chaco la lectura vuelve a tener un sitio”. Al respecto, sostuvo que “la lectura hace que los chicos puedan hablar y formarse; leer es pensar, es soñar, imaginar y tener vocabulario”. Sin embargo reconoció que “la tecnología avanza y tenemos que adecuarnos a las circunstancias, pero no se puede disfrutar el mundo si no se lee”.

A la vez que afirmó que “los chicos tienen el derecho de aprender a leer, porque es la única forma que le damos herramientas igualitarias, así como los docentes tienen el derecho de ser acompañados para esto”. Por lo que destacó la realización de esta Feria del Libro, que genera un espacio de encuentro y de recreación en torno al libro y la lectura, remarcando que el acceso es gratuito; “por lo que es un buen plan para que las familias visiten en estos días o el fin de semana antes o después de su tradicional paseo por el Domo del Centenario y/o el Parque 2 de Febrero.

Compra de libros: hasta 6 cuotas con la Tarjeta Tuya

Por su parte, el director del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), Edgardo Marinof, que también acompañó el comienzo de la Feria, señaló: “Es una gran satisfacción para nosotros que el banco pueda aportar su granito de arena para tratar de brindar herramientas para los amantes del libro”. En tanto que la referente de la Gerencia Comercial del NBCH, Mariel Rafoulte, dijo que la promoción consiste en “la compra en 6 cuotas para que puedan aprovechar y no haya excusas para no comprar un libro”.

La ministra de Educación agradeció este aporte del banco y su compromiso con la sociedad lectora, destacando que la promoción para la compra de libros también es una manera de fomentar la lectura entre los niños, “todo depende de los adultos y el camino que hagamos a futuro”.

Además, estuvieron presentes en este acto las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk; y de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; los directores de las Regionales Educativas 10 A y 10 B, Estela Balbuena, y de la 10 C, Manuel Acevedo. Así como la directora del Servicio Bibliotecario Provincial, Claudia Iglesias; y el director del Plan Provincial de Lectura, Cristian Tercich; entre otros funcionarios.

La Feria Provincial del Libro es organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección del Servicio Bibliotecario Provincial, y cuenta con la participación de 17 bibliotecas populares del área metropolitana. Así como también de las librerías Contexto, De La Paz, El Árbol Amarillo, Casa García, Milka Libros y Las Cañitas, que ofrecen promociones de los libros.

En esta edición, cada uno de los tres primeros días del evento estará enfocado en alguno de los niveles educativos obligatorios, con actividades que comienzan a las 9 y se extienden hasta las 17 de cada jornada. Algunas de las actividades se desarrollarán en aulas, cuya participación requiere de una inscripción previa que fue oportunamente comunicada, y otras serán al aire libre.

Programa de actividades

Este miércoles en el marco del acto de inicio de la Feria, actuó el músico y compositor chaqueño Seba Ibarra, quien contagió la alegría con sus canciones como “Tereré” de “La selva y río”. Asimismo, se desarrollaron espacios de narraciones, talleres y obras de títeres destinadas al Nivel Inicial, propuestas que convocaron a más de 800 inscriptos. Esta primera jornada contó con la participación de la escritora Irene Larche, del titiritero Pali Pedemonte y de la profesora Myrian Elizabeth Castillo, junto a docentes y bibliotecarios.

El jueves 15, estará dedicado íntegramente a docentes y estudiantes de Nivel Primario y sus modalidades, tanto por la mañana como por la tarde. Participarán los escritores Bruno González y Noelia Barchuk, entre otros, y habrá presentaciones de libros, charlas y talleres sobre diversas temáticas. Se inscribieron a esta jornada más de 600 personas.

El viernes 16 será el turno del Nivel Secundario y sus modalidades, y estarán participando las escritoras Marina Nill, Julieta Saavedra, Marisa Araujo, Sonia Valussi y Graciela Río, los escritores Pedro Ojeda y Franco Boillat, el poeta Camilo Tevez, grupo teatral Olimpo, Abuelas de la Fundación Mempo Giardinelli, Club de Lectura Todo Cambia, Equipo Pedagógico de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, entre otros. Ya se inscribieron más de 400 personas.

El sábado 17, las actividades serán desde las 9 hasta las 20, en una jornada que contará con la presentación de «Las Voces Carperas», mientras que el domingo 18 se podrán visitar los stands de librerías y emprendedores de 14 a 20.

El evento también contará con actividades a cargo del Plan Provincial de Lectura, para generar espacios de encuentros con el libro y la lectura destinados a niños, adolescentes y jóvenes. Se instaló un Aula Taller Móvil, que promociona la formación en oficios.

Asimismo, la División de Delitos Tecnológicos de la Policía del Chaco, el Centro de No Videntes, el Museo del Hombre Chaqueño y el Ministerio de Salud de la provincia, entre otras instituciones.

Relacionado