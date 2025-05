FENTANILO CONTAMINADO: AUMENTAN A 33 LAS MUERTES CONFIRMADAS Y NO DESCARTAN QUE EL NÚMERO CREZCA TODAVÍA MÁS

El caso del fentanilo contaminado, que comenzó con un brote de infecciones invasivas y nueve pacientes fallecidos en la ciudad de La Plata, cobra cada vez mayor magnitud con el correr de los días. Un lote de ampollas del analgésico, que fue asociado por la Anmat con una serie de cuadros de neumonía, ya causó 33 muertes, según confirmaron fuentes con acceso al expediente judicial que investiga los hechos. También consideran previsible que ese número pueda seguir subiendo.

En total, la cantidad de personas afectadas se eleva a 69, todos pacientes a los que se les suministró el fármaco en la terapia intensiva de hospitales y centros de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, mientras se siguen estudiando otros posibles afectados en la Capital.

De ellos, 33 fallecieron lo que marca un aumento significativo en tan solo cuatro días, cuando el último informe del Ministerio de Salud de la Nación informó 14 decesos.

Los nuevos datos fueron confirmados por el Instituto Malbrán en el reporte que presentó ante la Justicia Federal. En este se detalla que 16 casos fatales se registraron en el Hospital Italiano de La Plata, institución que funcionó como el disparador de la causa, ya que ahí se identificaron las primeras nueve defunciones; otros 16 en la provincia de Santa Fe (seis en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocho en el Sanatorio Parque y uno en el Hospital Italiano, todos de Rosario; y uno en el José María Cullen, de la capital provincial) y uno en el sanatorio Dupuytren de la ciudad de Buenos Aires.

Además, por el momento todas las infecciones confirmadas son también en esos mismos establecimientos, más un caso en la Clínica San Lucas en Neuquén.

PESQUISA JUDICIAL

La investigación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

El laboratorio que comercializó el fentanilo contaminado fue HLB Pharma Group, aunque la elaboración estuvo a cargo de Laboratorios Ramallo. Según la investigación, en las ampollas del opioide se detectaron las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Entre las infecciones graves que estas pueden causar, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, figuran bacteriemia o septicemia, meningitis y artritis séptica para la primera, así como neumonía infección del tracto urinario o sepsis para la segunda. De ahí que, al haber sido suministrado el medicamento a pacientes en terapia intensiva, las consecuencias, en varios casos, hayan sido mortales.

Tras la confirmación de los primeros afectados en el Hospital Italiano de La Plata, la Anmat alertó a los demás centros de salud del país la situación y dispuso la inhibición de los dos laboratorios implicados. Además, cuando a mitad de mayo se empezó a conocer el impacto del suministro del fentanilo, detallaron que: «Los hechos demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las buenas prácticas [de fabricación y control] y, por eso, no se puede asegurar que los productos fabricados cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar».

Como comentaron las fuentes con acceso al expediente consultadas, el número de afectados y fallecidos aún puede aumentar. Esto es así porque continúan investigando el brote en diversos centros de salud y analizando casos sospechosos que puedan identificarse con los patógenos detectados, como anunció la semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación.

¿QUÉ ES EL FENTANILO?

El fentanilo se utiliza desde hace décadas, en general por inoculación, como método anestésico y sedante. Como explicó LA NACION, su compra suele estar centralizada en las instituciones de salud, lo que implica que la población general no puede acceder a este, por ejemplo, a través de la receta en una farmacia.

«No es un medicamento para que los pacientes utilicen en la casa, excepto cuando es de administración transdérmica. En cuidados paliativos, lo utilizamos para tratar el dolor grave a través de parches transdérmicos. Hay personas que no pueden tragar comprimidos o jarabes con morfina por problemas de deglución o cáncer de esófago y, en esos casos, una manera de administrar el opioide es a través del parche. […] No tiene el riesgo del inyectable, porque el fármaco no va directo al torrente sanguíneo. Tiene otros riesgos, que son propios de los opioides si se administra en la dosis inadecuada. Como ocurriría con cualquier otro fármaco, toda contaminación es riesgosa para el paciente, aún más cuando es inyectable», explicó Gustavo De Simone, especialista en cuidados paliativos.

En consonancia, los pacientes afectados con el lote contaminado recibieron el fentanilo por vía endovenosa, como consta en la investigación que continúa en curso.