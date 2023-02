«FALLO EJEMPLAR»: CHAQUEÑOS OPINARON SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL CASO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Los ciudadanos de Resistencia, casi por unanimidad, coincidieron con la sentencia que tomaron los jueces con respecto al caso de Fernando, el joven que fue asesinado en Villa Gesell en el 2020.

Expectativa, tensión, nerviosismo y finalmente, algo de alivio. Todo eso se vivió ayer en la ciudad de Dolores mientras se esperaba conocer la sentencia de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari a los 8 acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.

Pasadas las 13 horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió las penas para los imputados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser autores primarios de homicidio doblemente agravado .

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios por homicidio doblemente agravado.

No cabe dudas que el caso de Fernando Báez Sosa nos interpeló a todos, de una u otra manera. En ese sentido, Diario Chaco salió a las calles de Resistencia para conocer la opinión de las personas con respecto a la decisión que tomaron los jueces con los ocho acusados.

Javier expresó estar de acuerdo con el fallo pero dijo que «es una lástima que estén sucediendo estas cosas en nuestro país«, y agregó: «Los chicos salen de un boliche y se pelean y creo que esto es un problema de educación«.

Por su parte, Marisa consideró como «ejemplar» el veredicto de los jueces. «Es lo que la sociedad estaba esperando, justicia a pesar de que se va a reclamar que sea perpetua para todo pero me parece que con 5 integrantes ya es más que suficiente para que, en todo caso, la gente tome conciencia«, indicó.

Carolina señaló que «está bien» aunque remarcó que los acusados «no se merecían tantos años«. «Si bien, yo podría decir que no fue la intención de los chicos pero bueno, creo que esto va a servir la sociedad para que los chicos piensen que no pueden irse tan de las manos así con la violencia«.

En concordancia con Marisa, Sergio también lo calificó como «ejemplar» al fallo pero aseveró que «faltó un poco más para algunos«. «Creo que todos fueron partícipes, acá no hay secundarios, acá hay todos primarios«. Además, precisó que no cree que esto modifique a la sociedad: «Estamos sumergidos en la violencia diaria, hoy hay intolerancia en todo lados así que creo que tendemos más a empeorar que a mejorar«.

Finalmente, Andrés entiende que la condena «está bien» porque así «la gente va a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos«. «Imagináte que los pibes estos tienen 20, 21 años, ¿cómo no van a aprender en esos años que eso no se hace? lo tendrán que aprender adentro –refiriéndose a la cárcel- hasta que se reinserten«.

Fuente: Diario chaco

