Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La actriz italiana Claudia Cardinale, una de las figuras más emblemáticas del cine europeo, falleció este martes a los 87 años. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Cardinale se consolidó como un referente de la elegancia, la versatilidad y el talento en la pantalla grande.

Nacida en Túnez el 15 de abril de 1938, Cardinale inició su carrera como modelo y ganó reconocimiento internacional tras participar en concursos de belleza. Su verdadero salto al cine llegó en la década de 1960, cuando trabajó en producciones italianas y francesas que marcaron la época. Su rostro se convirtió en un símbolo del cine italiano y europeo, capaz de proyectar tanto sofisticación como fuerza dramática.

Entre sus papeles más destacados se encuentran sus actuaciones en “El Gatopardo” (1963), de Luchino Visconti, y “8½” (1963), de Federico Fellini, dos clásicos que definieron el cine italiano de la posguerra. Además, participó en el western europeo “Hasta que llegó su hora” (1968), de Sergio Leone, consolidándose también como un referente del spaghetti western.

Su filmografía incluye más de 100 películas, donde alternó grandes producciones internacionales con cine de autor, trabajando junto a directores como Claude Lelouch, Joseph L. Mankiewicz y Henri Verneuil.

Cardinale también fue reconocida por su compromiso social y su defensa de los derechos de las mujeres en el cine y en la sociedad. A lo largo de su carrera recibió múltiples premios, entre ellos el David di Donatello a la Mejor Actriz y el León de Oro a toda su trayectoria en el Festival de Venecia. Su legado trasciende generaciones y sigue siendo un referente para actores y cineastas de todo el mundo.

La noticia de su fallecimiento generó homenajes en redes sociales, donde colegas y admiradores destacaron su talento, su elegancia y su contribución al séptimo arte. Con su partida, el cine europeo pierde a una de sus máximas figuras, cuya presencia en la pantalla dejó una huella imborrable.

