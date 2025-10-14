EXPECTATIVA POR LA REUNIÓN DE JAVIER MILEI CON DONALD TRUMP EN ESTADOS UNIDOS: LA AGENDA
El mandatario vuelve al país del norte, donde se reunirá con su par estadounidense y realizará otras actividades.
Se concretará en el contexto del reciente apoyo financiero acordado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como «histórico».
La agenda de Javier Milei en su nuevo viaje a Estados Unidos
Martes 14 de octubre
- 01:50hs – Arribo del presidente a la Blair House.
- 12hs – El presidente Milei se presentará en la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.
- 12:45hs – Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
- 13:45hs – Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.
- 17hs – Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
- Horario a confirmar – Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.
- 22hs – Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.
Miércoles 15 de octubre
- 8hs – Arribo del presidente a la Ciudad de Buenos Aires.