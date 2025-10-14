Expectativa por la reunión de Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos: la agenda

El presidente Javier Milei emprendió este lunes un nuevo viaje a Estados Unidos con una agenda que incluye, primordialmente, un encuentro con su homólogo, Donald Trump, para discutir un posible apoyo financiero para Argentina.

El mandatario viajaba este lunes por la noche rumbo a Washington, y se esperaba que en la madrugada del martes, alrededor de la 01:50, se dirigiera a la Blair House, la prestigiosa residencia oficial reservada para los huéspedes del presidente estadounidense.

Estaba previsto que el primer mandatario argentino participe de una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, el activista de ultraderecha asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, mientras daba una charla al aire libre.

El mandatario partió acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro «Alec» Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei y Donald Trump en la CPAC 2025.