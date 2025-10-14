CORRIENTES- ADOPTARON A UNA NENA DE 11 AÑOS: SE LO TRANSMITIERON CON UN EMOTIVO VIDEO

Clara tiene 11 años y este lunes vivió uno de los días más significativos de su vida. El juez le comunicó que, desde ese momento, sus padres adoptivos son oficialmente su familia.

En el encuentro, el magistrado a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5 de la capital correntina, le entregó un video con imágenes de la audiencia en la que se formalizó la adopción, una carta especialmente escrita para ella dentro de la sentencia y un certificado que plasma este momento único.

Además, la niña tendrá la posibilidad de mantener el vínculo con su hermano menor que también se encuentra en situación de adoptabilidad.

UN PROCESO CUIDADO Y RESPETUOSO

La pareja que hoy es su familia se inscribió oportunamente en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes) y atravesó todas las etapas previstas por la ley, cumpliendo con cada instancia de evaluación y acompañamiento.

El proceso se inició en noviembre de 2024, cuando los solicitantes asumieron la guarda de Clara, tras haberse vinculado a través del RUACtes. La niña había sido declarada en situación de adoptabilidad el 5 de noviembre de ese año, lo que permitió comenzar el acompañamiento familiar. En julio de 2025 se inició formalmente el trámite judicial que culminó con la adopción plena.

ADOPCIÓN PLENA Y VÍNCULOS AFECTIVOS

La adopción plena otorga a Clara los mismos derechos y vínculos legales que cualquier hijo biológico, incluyendo el apellido de sus padres.

En la resolución se dispuso, además, una excepción especial que le permite conservar el contacto con su hermano menor, reafirmando la importancia de preservar los lazos afectivos previos.

Desde el Poder Judicial se invita a todas las personas interesadas en brindar un hogar a niños, niñas y adolescentes a informarse e inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), un espacio que acompaña, orienta y facilita el camino hacia la adopción con responsabilidad y amor.