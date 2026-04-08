EXITOSO OPERATIVO DE BÚSQUEDA: HALLARON A LA ADOLESCENTE SANA Y SALVA

Personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas localizó a l la adolesctente de 14 años, quien había sido reportada como desaparecida tras retirarse de su domicilio durante la tarde.

La menor fue encontrada en buen estado de salud en una vivienda de Barranqueras, luego de tareas investigativas que incluyeron entrevistas, análisis de redes sociales y revisión de cámaras.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quedando la adolescente a disposición del equipo interdisciplinario correspondiente. Se desactivó el protocolo de búsqueda.

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