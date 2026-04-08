EL AGUA COMO PRIORIDAD: PROVINCIA, NACIÓN, UNOPS Y UNICEF UNIFICAN ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO EN EL IMPENETRABLE

El Proyecto de Cisternas cuenta con el invaluable aporte técnico de los organismos nacionales e internacionales, fortaleciendo las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante para mejorar el servicio, así como la puesta a punto del acueducto y la provisión de agua en zonas rurales a través de Sameep y APA.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutierrez, abordaron, junto a autoridades del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano de Nación, el oficial a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Argentina, Ignacio Lacasta, y el especialista en Primera Infancia de UNICEF, Javier Quesada, el Proyecto de Cisternas de Agua para el Impenetrable, sumando, en esta etapa, al trabajo que ya vienen realizando, a través del convenio con UNICEF. “Fue una reunión muy significativa. Estamos trabajando sobre el abastecimiento de agua en zonas y regiones de la provincia que para nosotros son fundamentales y donde es una necesidad”, enfatizó Resico, aclarando que la actividad se enmarca en el proyecto de cisternas comunitarias y familiares que hace meses vienen articulando “para garantizar el acceso al agua potable, especialmente para las comunidades más vulnerables” .



En esa línea, el titular de Asuntos Estratégicos enfatizó: “El agua es un tema relevante para nuestra gestión, no sólo su acceso sino en relación a la seguridad del consumo. Ya que muchas veces se logra con perforaciones o represas, pero su consumo no siempre es seguro, sobre todo para los chicos y para los adultos mayores. Por ende, articular las acciones con organismos de tanto prestigio es una ventaja para nosotros, ya que nos permite validar las acciones con modelos eficientes”.

Así, valorando el trabajo que vienen desarrollando en conjunto con UNICEF, a través de algunos convenios y obras, Resico aclaró que se suma, con el Ministerio de Capital Humano de Nación, “un proyecto un poco más ambicioso que viene a complementar las acciones concretas que estamos llevando acabo en relación al agua en El Impenetrable, sobre todo, y en ciertas regiones de distintos departamentos de la zona Norte”.

De este modo, con una metodología “de territorio” y de diálogo con las comunidades y el respaldo de los estudios de UNICEF, el Gobierno provincial busca que la comunidad en general tenga acceso al agua de consumo seguro, a través de cisternas comunitarias, para que luego cada vecino tenga su propio dispenser para consumo humano, con pastillas potabilizadoras, trabajos de capacitación, seguimientos, control, a través de los distintos programas en territorio, como el Ñachec.

Por otra parte, el Secretario de Asuntos Estratégicos, ratificó que este proyecto se refuerza con los diferentes operativos de salud itinerantes con el objetivo de mejorar el acceso a atención médica en diversas localidades. “A pesar de las críticas políticas, seguimos trabajando para ordenar la provincia y atender las necesidades de la población”, concluyó, anunciando, a su vez, que se espera la llegada de 2.000 dispenser que serán de uso familiar y domiciliario.

Quesada: Proyecto Agua y Ñachec como “las manos” en territorio

El especialista en Primera Infancia, Javier Quesada, explicó que el “Proyecto Agua”, iniciativa provincial junto a UNICEF se puso en marcha hace meses y “ya tiene resultados palpables”. “Se instalaron 11 cisternas comunitarias de 11.000 litros que abastecen a toda la comunidad, permitiendo a familias que estaban a 30 o 40 kilómetros del acceso al agua tengan ahora el recurso a 100 metros de su casa”.



“Esta etapa implica que puedan contar con un dispenser de uso domiciliario donde puedan poner una pastilla potabilizadora y purificar el agua de uso humano y cotidiano, evitando enfermedades especialmente en niños y las niñas en la primera infancia”, detalló Quesada, haciendo hincapié en los trabajos de capacitación e implicancias que tiene ahora para la comunidad el tener el agua cerca.

“Es un trabajo muy importante que UNICEF está haciendo tanto con Asuntos Estratégicos como con Desarrollo Humano a través de su programa Ñachec que está cerca de la gente en el territorio y nos sirve como las manos que van concretando lo que la Provincia nos pide”, remarcó el especialista en Primera Infancia del organismo internacional.

Es un proyecto muy ambicioso, tenemos un trabajo por delante en muchas comunidades y parajes más, y hoy, se suman otros actores sumamente claves a esta mesa del agua. Vamos a reunirnos para seguir planificando, y que este derecho tan básico para los niños y las niñas, lo podamos solucionar cuanto antes”, concluyó Quesada.

Participaron del encuentro Delfina Giso, directora de Proyectos Estratégicos del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de Capital Humano de Nación; la coordinadora de Comunicación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Karen Kaenel, la subsecretaria de Infraestructura escolar del Ministerio de Educación del Chaco, Sonia Cerruti y el presidente de la Administración provincial del Agua (APA), Jorge Pilar el Oficial a cargo de UNOPS en Argentina, Ignacio Lacasta; Francisco Credaro, Project Manager adjunto;y Gustavo López, Arquitecto senior.

Relacionado