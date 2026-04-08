NO LA INVITARON AL ALMUERZO DE PASCUAS Y PROTAGONIZÓ UN VIOLENTO EPISODIO FAMILIAR

Dos hechos de violencia familiar se registraron este domingo en la ciudad de Posadas, donde una mujer de 25 años y un hombre de 29 fueron detenidos en distintos procedimientos tras protagonizar episodios de agresión contra sus propios familiares. Ambos casos requirieron intervención policial y derivaron en actuaciones judiciales.

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 15:20 en la Chacra 193, donde efectivos de la Comisaría Décimo Segunda acudieron tras un requerimiento por disturbios. En el lugar, una mujer de 51 años relató que su hija se presentó en la vivienda y generó un violento altercado luego de enterarse, a través de estados de WhatsApp, que su familia se había reunido sin invitarla. Según la denuncia, la joven habría amenazado con un cuchillo y agredido físicamente a su hermana de 15 años, por lo que fue detenida y se procedió al secuestro del arma blanca.

Relacionado