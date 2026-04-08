Convocan a docentes para cubrir horas de Educación Tecnológica en Castelli

Juan José Castelli, Chaco – 7 de abril de 2026

La Escuela de Educación Secundaria N° 184 “Martín Miguel de Güemes”, de la ciudad de Juan José Castelli, lanzó el Ofrecimiento N° 11/2026 para la cobertura de horas cátedra en el área de Educación Tecnológica.

La convocatoria está destinada a docentes incluidos en la Lista de Orden de Mérito Período A – 2026, con inclusiones ad referéndum de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario con sede en Sáenz Peña.

En esta oportunidad, se ofrecen 3 horas cátedra interinas correspondientes al espacio curricular Educación Tecnológica, en el turno tarde, para el curso 3° 5ª división.

📝 Modalidad de inscripción

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/uVFjF5cFJ7pisSPD7

Además, deberán enviar la documentación requerida al correo institucional:

📧 eesguemes184@gmail.com

Entre los requisitos se incluyen:

Declaración jurada actualizada

Captura de puntaje en la lista de orden de mérito de la institución

En caso de corresponder, copia de la resolución de inclusión o rectificación emitida por la Junta de Clasificación

⏰ Plazos y adjudicación

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril a las 11:00 horas. Ese mismo día, a las 14:00 horas, se procederá a la adjudicación de las horas al docente con mayor puntaje que haya cumplido con todos los requisitos establecidos.

Desde la institución aclararon que la falta de respuesta en el plazo estipulado será considerada como rechazo del ofrecimiento.

Asimismo, se recordó que la asignación se realizará respetando el régimen de incompatibilidad horaria y la competencia de título, y que no se efectuará reserva de cargo.

El docente seleccionado será notificado por correo electrónico o vía telefónica y deberá presentar la documentación solicitada en un plazo de 48 horas hábiles.

📌 Consideraciones finales

La institución destacó que no se responsabiliza por errores en los datos de contacto o fallas en la recepción de correos electrónicos, ya que se utilizará la información proporcionada por la Junta de Clasificación.

Este ofrecimiento se enmarca en lo establecido por la Ley N° 179-A (ex Ley 1140), que reconoce la validez legal del domicilio electrónico para notificaciones oficiales.

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