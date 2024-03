EXITOSA PRESENTACIÓN DE CASTELLI EN LA FERIA DE LIBRO «CHACÚ GUARANÍ»

Por suerte para Lili Jepik, Benito López y yo, nos tocó un lindo día, para que nuestra presentación sea exitosa y muy buena. Me encontré con muchos amigos de las letras arte y de la cultura chaqueña, que no veía desde hace varios años, me fue grato volver a encontrarme con los escritores Vidal Mario, Luis Ojeda, Walter Fernández, Enrique Obez, Graciela Kraft, Maria Cristina Resca, Presidenta de la Unión Hispano Mundial de Escritores y su grupo de escritores, presidentes de dicha institución de varias localidades del Chaco. Lo mismo mi grato encuentro con los artistas Graciela Paz, Hugo Urquiza Bardone, Roly Weinhold escritor artista y cantautor. A Marcelo Dojas, Vocal del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y varias personas de Castelli como el doctor Kleinsinger, quien me felicitó por mi notas en los diarios, ¿Qué es ser chaqueño? y hasta personas de villa Río Bermejito se acercaron a nuestra presentación. Muchas gracias. Después de lo nuestro compartimos varias presentaciones de los amigos y finalizamos con poesías eróticas y degustación de vinos. Una noche fantástica. Gracias Lorena y Rubén Bisceglia de Librería de la Paz. Gracias intendente de Castelli Pío Sander por la ayuda económica y Gracias a toda la gente que se acercó a nuestra presentación.

Relacionado