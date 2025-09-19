ÉXITO TOTAL EN LA ENTREGA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL PULMÓN VERDE

Una multitud de vecinos se congregó en el Pulmón Verde para participar de la entrega de plantines ornamentales organizada por la Secretaría de Ambiente.

Estas plantas, producidas en el vivero municipal de Villa Río Bermejito, fueron especialmente preparadas para embellecer frentes, jardines, plazas y espacios públicos de la ciudad.

“Para nosotros es un orgullo poder abastecer a la comunidad con plantas de producción propia, resultado del trabajo y compromiso de nuestro equipo”, destacó el coordinador del área,

Con el propósito de ampliar la variedad de especies, Nuske también invitó a los vecinos a colaborar donando plantas ornamentales que puedan contribuir a fortalecer la producción de nuevos plantines.

La campaña de hoy fue un verdadero éxito: se entregaron más de 500 plantas, lo que representa meses de trabajo que se verán reflejados también en la mejora de plazas y espacios recreativos de la ciudad.

Asimismo, se agradeció la participación y acompañamiento del secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, del secretario de Desarrollo Social, Javier Bender, y del secretario de Deportes, Roberto Scheffer, quienes se sumaron a la jornada.

Por ultimo el coordinador lanzo una campaña destinada a aumentar la variedad de especies ornamentales e hizo un llamado a quienes deseen colaborar, solo deben acercarse a nuestras oficinas del Pulmón Verde y dejar la planta o el plantín que quieran donar.

Cada aporte será de gran ayuda para seguir creando nuevas especies ornamentales. Flores, suculentas, ligustros, helechos y toda variedad de plantas serán muy bien recibidas, ya que permitirán ampliar la producción y enriquecer la belleza de nuestros espacios verdes.