EVITÁ ESTAFAS: LA FUNCIÓN DEL CELULAR QUE DEBÉS DESACTIVAR EN LUGARES PÚBLICOS

Conocé en qué consiste este nuevo método de estafa que involucra a tu Bluetooth. (Imagen ilustrativa generada con IA

A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años, las estafas virtuales siguen siendo una amenaza constante, y cualquiera puede ser víctima en cualquier momento.

En los últimos meses surgió un método de ataque conocido como Bluesnarfing, una técnica que permite a los ciberdelincuentes acceder a los datos de tu celular sin que lo notes. Esto ocurre cuando el Bluetooth permanece activado en lugares públicos, lo que facilita ataques silenciosos y difíciles de detectar.

Por eso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) alertó que mantener esta función encendida en espacios concurridos expone a los usuarios a este tipo de estafas. A través del Bluetooth, los hackers pueden acceder a tus contactos, mensajes, correos electrónicos, archivos e incluso contraseñas bancarias.

Estos ataques pueden realizarse a una distancia de hasta 15 metros, por lo que los lugares con mucha gente y múltiples dispositivos se convierten en objetivos principales.

Usar el Bluetooth en espacios concurridos puede ser perjudicial para la seguridad de tu celular. (Foto: Freepik)

Por qué el Bluetooth puede ser un riesgo

La principal vulnerabilidad del Bluetooth se encuentra en fallos de diseño o implementación de sus protocolos. Aunque fue creado para facilitar la conexión rápida entre dispositivos, muchas veces presenta debilidades que pueden ser explotadas si el sistema no está actualizado o las configuraciones de seguridad no están correctamente ajustadas.

Cómo saber si tu celular fue hackeado

Detectar un ataque de Bluesnarfing no es sencillo, ya que los ciberdelincuentes actúan en silencio. Sin embargo, el INCIBE recomienda prestar atención a los siguientes indicios:

Bloqueos inesperados del teléfono.

Envío de mensajes que no enviaste.

Movimientos de datos inusuales.

Consumo de batería repentino y elevado.

Además, es fundamental revisar el historial de conexiones Bluetooth y buscar dispositivos desconocidos. También conviene vigilar cualquier actividad sospechosa en tus cuentas, como inicios de sesión que no reconocés o movimientos bancarios extraños.

Consejos para proteger tu celular

Desactivá el Bluetooth cuando no lo estés usando, especialmente en lugares públicos.

cuando no lo estés usando, especialmente en lugares públicos. Mantené tu sistema operativo y apps actualizadas para cerrar posibles vulnerabilidades.

Configurá tu celular para que no sea visible a dispositivos desconocidos.

a dispositivos desconocidos. Usá contraseñas fuertes y autenticación en dos pasos en todas tus cuentas importantes.

Mantener simples medidas de precaución puede marcar la diferencia entre ser víctima de un ciberataque o proteger tu información personal. Recordá: en seguridad digital, la prevención siempre es mejor que la reparación.