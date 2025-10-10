FERIADO: EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI ELIMINA EL «DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL»

En un movimiento cargado de polémica y simbolismo cultural, el Gobierno de Javier Milei ha revertido la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, que nuevamente fue nombrado como «Día de la Raza» en comunicaciones oficiales.

La administración libertaria dejó de utilizar el nombre «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», establecido por Cristina Kirchner en 2010, y retomó el controvertido término «Día de la Raza».

Este cambio, que generó un fuerte repudio en diversos sectores, aún no se ha formalizado a través de un cambio legislativo, pero su uso por parte del Gobierno ya desató una intensa controversia.

La decisión de utilizar la expresión «Día de la Raza» representa un marcado quiebre con el Decreto 1584/10 de 2010. Dicha normativa buscaba promover una reflexión histórica y un diálogo intercultural en reconocimiento de los pueblos originarios, dejando atrás las connotaciones históricas y biológicas del concepto de «raza».