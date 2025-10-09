NICOLÁS KREPLAK DESMINTIÓ QUE LA PROVINCIA TENGA UNA DEUDA CON EL HOSPITAL GARRAHAN
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sugirió que lo descuenten de «los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la provincia».
Según el mensaje emanado de Casa Rosada, IOMA debe una cuantiosa suma al Hospital Garrahan, que no es nada comparada con la que Nicolás Kreplak dice que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires.
«Eso es un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la porquería de fake news, que continuamente practican en redes sociales», señaló airado el ministro de Salud bonaerense, que también le recordó al partido del Gobierno nacional que «el pueblo ya les dijo que no los quiere», en referencia al resultado de las elecciones provinciales del 7 de septiembre pasado.
«Por suerte, todos los días falta un día menos para que se vayan de nuestro sistema de salud que desprecian, desconocen y destruyen», expresó el funcionario de Axel Kicillof, y sentenció: «Párrafo aparte. Ocupen su tiempo en cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica… o con alguna ley en general.»