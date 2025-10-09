Nicolás Kreplak desmintió que la Provincia tenga una deuda con el Hospital Garrahan

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, le contestó esta semana al Gobierno nacional a propósito de los carteles que aparecieron en las pantallas del Hospital Garrahan, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, sobre una deuda de más de $ 5.700 millones que tendría el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con ese centro médico porteño.

«Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan. Mentira absoluta. Y si tuviera algo de verdad, descuentenlá de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la PBA«, esribió el miércoles de esta semana Nicolás Kreplak en su perfil de X, donde mostró una foto de uno de los carteles.

«Deuda del IOMA con el Hospital Garrahan», se lee en el cartel con fondo azul y la cifra $ 5.709.019.984, un dineral que la obra social de la provincia de Buenos Aires le estaría debiendo al centro médico pediátrico que es mantenido en un 80% por el Gobierno nacional y en un 20% por el de la Ciudad de Buenos Aires.