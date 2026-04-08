Ever Banega fue inscripto como deudor alimentario: cuánto deberá pagar por mes

Por su parte, el futbolista solicitó a través de su abogada una reducción del monto al argumentar que sus ingresos actuales son menores a los que percibía durante su paso por Newell’s. Sin embargo, el planteo fue rechazado y se mantuvo el valor establecido originalmente. La resolución, que salió a la luz en las últimas horas, priorizó los derechos del menor en cuestión por encima de cualquier cambio que puede haber recibido el reconocido jugador que también tuvo largos pasos por la Selección Argentina.