ESTUDIANTES AGROTÉCNICOS DE ENTRE RÍOS TOMAN COMO EJEMPLO EL SECTOR PRODUCTIVO DE CHACO, PARA FORTALECER SU REGIÓN

Un grupo de estudiantes de la Escuela Agrotécnica N° 151 del Paraje rural Santa Elena, de la provincia de Entre Ríos, estuvieron esta semana en Resistencia con el propósito de conocer la Escuela de Educación Agropecuaria N° 13, especializada en parques y jardines, donde también funciona el Centro de Biotecnología, único en el nordeste del país.

En la oportunidad, estudiantes y docentes entrerrianos intercambiaron experiencias con el equipo de profesionales de la Escuela de Jardinería, conducido por el ingeniero agrónomo José Ruchesi. Pudieron conocer cómo se desarrollan los procesos de producción de plantas, con el objetivo de implementar este tipo de producción en su institución, con miras a fortalecer el desarrollo económico de su región.

La comitiva compartió una jornada, junto a profesionales de la Escuela de Formación Profesional de la Escuela de Jardinería, visitaron las instalaciones que tiene un vivero con diversas especies de plantas ornamentales y árboles. Así como también, recibieron charlas motivacionales por parte del ingeniero Ruchesi, con el objetivo de compartir la experiencia aplicada al trabajo cotidiano y con miras al desarrollo local. Por la tarde conocieron el Complejo Educativo «San Antonio» y además de disfrutar, los estudiantes pudieron ver una opción de turismo educativo rural.

Guillermo Olotte, profesor de la Escuela de Educación Agrotécnica (EEAT) N° 151 de Entre Ríos, señaló que “esta visita nos causó un impacto increíble, una cosa es verlo por medios gráficos y otra venir a palpar la realidad, a vivir la experiencia. Nos identificamos mucho, porque somos una escuela con escasos recursos, que estamos iniciando, así que creo que es un disparador para poder llevar a cabo este tipo de emprendimiento”. Por eso, dijo: “Uno de nuestros objetivos principales es conseguir herramientas, contactos, y provocar un efecto motivador en los estudiantes”. Destacó: “Hemos sido nutridos de amplios conocimientos y la capacitación que nos han brindado, estamos muy conformes. Va a ser un efecto multiplicador tanto en los profes, como en los chicos”.

Por su parte, Francisco Giménez, estudiante de la EEAT N° 151, expresó: “La experiencia que vivimos es única, no me esperaba todas estas cosas, es maravilloso”. “Cuando lleguemos a la escuela vamos a contarles a nuestros compañeros y demás chicos de otros cursos, porque llevamos muchas ideas para poder hacerlas allá”, aseguró, “le agradecemos a José (Ruchessi) por la oportunidad que nos dio de poder venir”.

La delegación de Entre Ríos agradeció también al Ministerio de Educación del Chaco por su disposición y acompañamiento para poder llevar a cabo esta visita y al Instituto de Turismo, quién les dispuso una guía para que los estudiantes y profes hayan conocido la ciudad de las Esculturas y el Museo del Hombre Chaqueño .

