«ESTOY DISPUESTO A IR A UNAS PASO SI NO LLEGAMOS A UNA UNIDAD», EXPLICÓ EL DIPUTADO PROVINCIAL LEANDRO ZDERO

El diputado provincial Leandro Zdero afirmó esta mañana que «estoy dispuesto a ir a unas PASO si no llegamos a una unidad «.

En diálogo con el periodista Julio Wajcman en su programa radial La Mañana con Julio, el legislador de la UCR habló sobre sus intenciones de ser gobernador de la provincia, lo que sería su política de salud y sobre la interna dentro del espacio de cara a los comicios en este año electoral.

Durante un tramo de la entrevista, el funcionario dijo que «hay que ir hablar con los vecinos» al mencionar que en su Gobierno «van a incorporar mucha gente nueva exigiendo que tenga un conocimiento pleno en una articulación entre lo técnico y lo territorial».

Seguidamente, Zdero habló de «que hay una desesperanza en los chaqueños«, y señaló que «este Gobierno, lo que no hizo ya no lo va hacer porque ahora están haciendo algunas cosas para ver si a último momento antes de irse tratan de ordenar el sistema de educación, tratar de prometer algunas cosas, aumentan asignaciones. Van hacer alguna cuestión porque están desesperados«.

Luego, fue consultado sobre quién iba a ser su candidato a intendente. «Mirá, están trabajando muchos dirigentes, ya Alejandro Aradas ha largado su intensión, el doctor Carlos Salmón también, sé que la ingeniera Aida Ayala está trabajando pero hay muchos dirigentes que tienen aspiraciones para ser intendente y hay mucha gente de experiencia que en días pueden mostrar su intención».

«Lo que creo y lo que dije es que hay que hacer una gran convocatoria a todos los sectores . El radicalismo viene con alguna deuda pendiente y yo fui muy crítico», dijo y se preguntó: «¿Por qué nosotros nos habíamos alejado de la gente?, y ese análisis lo volcamos al territorio. Si vos te alejas de la gente, lo que tenés que hacer es lo contrario y comenzamos a movilizar«, precisó el legislador.

En ese marco, argumentó: «Hoy nos convertimos en una alternativa que va a gobernar la provincia. Estamos demorando, claro que sí, en diciembre teníamos que haber definido candidatos y por distintas cosas se patea la pelota para adelante. Ojalá se resuelva el tema de las PASO y, en consecuencia, avanzar».

Así, en medio de su alocución Julio Wajcman le preguntó si «¿El radicalismo tiene que ir a unas PASO?«, y la respuesta de Zdero fue la siguiente: «Estoy dispuesto a ir a unas PASO si no llegamos a concretar la unidad , claramente, porque si no seguimos dilatando y la gente la verdad la está pasando muy mal y yo no quiero andar mediatizando«.

«Quiero a todo el radicalismo unido, a todo Juntos por el Cambio unido pero nosotros no nos podemos cerrar ahí, estoy convocando a otros sectores y estoy trabajando en consecuencia. Todo para que ese 65% que está cansado de este modelo y dice ‘cambiemos en la provincia’, no nos segmentemos», finalizó.

