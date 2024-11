ESTE VIERNES: DISTINTOS GREMIOS RECLAMARÁN ANTE LA LEGISLATURA POR EL AUMENTO DEL APORTE DEL FAC

Este viernes, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la Legislatura, con el propósito de lograr la sanción del proyecto de ley promovido por el oficialismo, para aumentar el Fondo de Alta Complejidad (FAC).

Ante ello, los distintos gremios solicitan una audiencia urgente con el gobernador Leandro Zdero, para manifestar su rechazo categórico y expreso a este proyecto sin fundamento presupuestario. Además, se manifestarán frente al edificio.

Por otro lado, explicaron que durante esta semana se han desarrollado reuniones con los distintos bloques, para que se comprometan en la defensa de los derechos de los trabajadores afiliados. «Una vez más nos meten la mano en el bolsillo, el que está totalmente vaciado, como resultado de una inflación real que todos esconden, pero que el trabajador la vive diariamente», señalaron.

El arco sindical en pleno, que representa a los trabajadores dependientes del Estado provincial, municipal, y judiciales, ratificó que el aumento del FAC del 1% al 3%, no tiene justificativo presupuestario. «Los afiliados nunca fuimos escuchados y solamente convocaron a la presidenta que está ocupada en solucionarle los problemas de caja a la gestión Zdero, que evade su responsabilidad y no reclama los fondos nacionales que nos corresponden como caja previsional no transferida a la Nación», determinaron.

«Los afiliados somos los legítimos propietarios del Insssep. Estamos unidos y en lucha para que fracase el tratamiento en sesión extraordinaria del Proyecto de Ley 2343/24. Es el Ejecutivo el que debe cumplir con sus responsabilidades legales y reclamar a la Nación los fondos que nos pertenecen a la provincia del Chaco», pidieron.

«Esto no debe caer sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias, y no vamos a permitir que, en este contexto de crisis socioeconómica, quieran hacer caer sobre nuestras espaldas la ineficiencia en la gestión de gobierno con un saqueo más a nuestra economía familiar», expresaron.

«Es nuestro deber defender y luchar por nuestros derechos, exigiendo a los legisladores que se abstengan de sancionar leyes regresivas que afecten la calidad de vida de los trabajadores estatales afiliados a la obra social del Insssep», concluyeron.