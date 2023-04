ESTE JUEVES SE VIVIRÁ EL PRIMER ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este jueves 20 de abril será un día especial para los fanáticos de los fenómenos astronómicos, ya que se producirá el primer Eclipse Solar Híbrido del siglo XXI. Este fenómeno astronómico es considerado uno de los más raros e impresionantes que se pueden presenciar.

Será un evento que sin duda atraerá a muchos turistas y aficionados a la astronomía de todo el mundo, y será una oportunidad única para presenciar un fenómeno astronómico fascinante que no se podrá volver a apreciar después de un tiempo.

Es importante prepararse con anticipación y planificar la mejor ubicación para la observación, para poder disfrutar al máximo de esta experiencia única.

ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO: CÓMO FUNCIONA

Un Eclipse Solar Híbrido ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre el Sol y la Tierra, pero en lugar de cubrir completamente al Sol, solo lo hace parcialmente. Esto da lugar a un eclipse que cambia de total a anular en diferentes puntos del planeta.

Este tipo de fenómenos combina las características de los eclipses parciales, totales y anulares. Se trata de un evento poco común, que reúne las características de un eclipse solar central, que puede ser anular en algunos lugares y total en otros.

¿CUÁL ES LA MEJOR ZONA PARA VER EL ECLIPSE?

Cabe destacar que no se debe observar el Eclipse Solar directamente sin protección ocular adecuada, ya que puede causar daño permanente en la visión. Es recomendable utilizar filtros solares adecuados para poder apreciar el eclipse de manera segura.

Se estima que el mejor lugar para observar este fenómeno astronómico es en México. Asimismo se podrá apreciar en Estados Unidos, Colombia, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea, entre otros puntos.

Lamentablemente, este fenómeno no se podrá apreciar en Argentina. No obstante, la NASA va a transmitir en vivo el evento astronómico para aquellas regiones en donde no se pueda visibilizar. En este caso, deberán ingresar al streaming de The Virtual Telescope Project.

Relacionado