La Prensa abre las puertas del Patio Cultural este domingo 8 de diciembre para recibir la última edición de la Feria Compinchi, en una tarde de teatro, acompañada de artistas que expondrán sus obras a la venta, emprendedores y emprendedoras locales, comida y bebida.

Durante la tarde, Yako Barsesa presentará “On My Knees”, spin off de la obra “Crucificción”

y se contará con la participación de Terrible Impro, un grupo independiente de actores que transforma ideas en historias, a partir de la improvisación.

El Patio Cultural de la cooperativa La Prensa abrirá sus puertas de Don Bosco 720 desde las 18.

La Feria Compinche



Pin Peralta, impulsora del grupo, destaca que “Compinchi es un proyecto que inició en 2021 desde la necesidad de un medio donde poder compartir las cosas que hago y las que hacen mis amigues, la necesidad de generar un lugar al que tengamos acceso. No sabía bien cómo ingresar a esos espacios así que se me ocurrió crear uno nuevo que sea para nosotrxs”.

A más de tres años de ese comienzo, celebra que la feria hoy “es un espacio que va tomando diferentes formas”. “Se fueron sumando a la organización algunas amigas que ahora son también mis compañeras, ahora somos cinco detrás del armado de la feria y buscamos recorrer diferentes centros culturales y casas de la cultura de la ciudad, llevando diferentes propuestas, siempre con la misma intención: generar un espacio de encuentro e intercambio entre arte, artistas y aficionadxs al arte, pasar un buen momento y poder compartir experiencias”, remarcó Pin.

“Esta vez la propuesta es con más presencia del teatro. Habrá la presentación de la obra “On My Knees” de Yako Barsesa; y contaremos con la presencia e intervención del grupo de teatro Terrible Impro. A la vez habrá diferentes artistas gráficxs y de cerámica con sus piezas a la venta en stands, una feria de ropa de segunda mano y cantina con comida y bebidas para compartir la tarde del domingo”, adelantó sobre la jornada de este domingo que tendrá como escenario el patio de la cooperativa.

Sobre “On My Knees”



Yako Barsesa presentará “On My Knees”, spin off de la obra “Crucificción”; con Dirección de Hernaldo Leguizamon y Técnica e iluminación a cargo de Magnus Iturrioz Parra.

“María Magdalena, una mujer del mundo va a terapia por primera vez para desentramar los porqué de su venganza. La justicia divina estuvo de su lado, con ayuda de sus viejas amigas y un joven terapeuta, expía su último y mejor pecado”.