«ESTAMOS CON LA FAMILIA DE CECILIA»: LA DECLARACIÓN DE PATRICIA ACUÑA Y SU ESPOSO TRAS LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL

Se trata de Ricardo Goya y la hermana de Marcela Acuña, quienes dialogaron con los medios una vez finalizada la testimonial que ambos prestaron en la Fiscalía de Resistencia. «A mí César me miró a los ojos y me dijo que no lo hizo».

La hermana de Marcela Acuña y su esposo, el periodista Ricardo Goya, brindaron su declaración testimonial ante el Equipo Fiscal Especial esta tarde en Resistencia y dijeron que César Sena les mintió al afirmar que Cecilia había salido con vida de la casa de sus padres.

«Estamos asombrados. Yo no negué la desaparición de Cecilia, dije que aparezca con vida. La verdad va a surgir. Aquí en el Chaco se conoce y se sabe que la parte de la protesta social es luchar con la estigmatziación. Nosotros no pudimos creer que estábamos quebrados porque Marcela es familiar de desaparecido», afirmó el esposo de Patricia Acuña.

«Me equivoqué, surgía de una cuestión del contexto político. No podíamos creer de lo que atribuimos, proyectamos, nunca lo pudimos creer. Hoy nos cuesta creer el peso de las evidencias que están surgiendo. Estamos con la familia de la victima, para nosotros es la única. La tuve que parar a patricia porque quería venir a la marcha», dijo Goya.