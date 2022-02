ESTAFA: LE ROBARON CASI UN MILLÓN DE PESOS DEL PROCREAR

Otra joven de Resistencia fue estafada a través del Banco Hipotecario y la empresa Personal, con la misma modalidad que ya afectó a otros ciudadanos locales.

Un vez más, se registró otra estafa a una joven de Resistencia, Paula Ríos, que involucra a las empresas Banco Hipotecario y Personal, con la misma modalidad que ya afectó a otros usuarios.

Sin embargo, en esta oportunidad, le robaron casi un millón de pesos que la mujer venía guardando, ya que fue beneficiada con el plan Procrear y estaba construyendo su vivienda.

La misma comenzó el lunes 27 de diciembre pasado, cuando Ríos se iba a trabajar y se percató de que su línea de teléfono no estaba activa. “Quise llamar y no me permitía, quise conectar el 4G y tampoco me dejaba. Volví a mi departamento y ahí me enganchó el wifi”, contó la joven a DataChaco.com.

Luego, cambió su chip por otro y seguía sin funcionar. Ante ello, acudió a una sucursal de Personal para explicar la situación. Allí, le consultaron si hizo un cambio de número por la mañana, lo que ella negó. Le cambiaron el chip y su teléfono comenzó a funcionar.

Al día siguiente, Ríos verifica su home banking del Banco Hipotecario y notó que le faltaban 945 mil pesos del plan Procrear, del cual fue adjudicataria tiempo atrás. Se habían hecho dos transferencias desde su cuenta hacia otro, por ese monto.

Por este motivo, acude al Banco Hipotecario a explicar la situación, donde le piden la denuncia policial, antes de bloquear su cuenta. La mujer todavía tenía unos 450 mil pesos del programa de viviendas. “Yo tenía miedo de que me sigan robando, por eso pedí que me bloqueen la cuenta, pero no me lo querían hacer hasta que tuviera la denuncia policial”, explicó.

“Fui a la comisaría, hice la denuncia, y ahí recién me doy cuenta que el robo estaba relacionado con el problema de línea que tuve de Personal, porque la validación del Hipotecario es que por cada transferencia que haces te mandan un código por mensaje de texto o al correo”, indicó.

Desde el banco le dijeron que pasarían su caso a Legales y que iban a analizar si le devolvían la plata o no.

“Yo creo que desde noviembre ya me estaban siguiendo o tenían el dato, porque salí beneficiada con el Procrear en mayo de 2021. Al poco tiempo me hacen el primer desembolso y luego un segundo, de 1.200.000 pesos, aproximadamente, y me mandaron un WhatsApp diciéndome que eran del Hipotecario. Me decían que mis datos estaban siendo vulnerados, que ellos me iban a pasar un código por mensaje de texto y que les tenía que enviar. Y ahí yo reaccioné que era una estafa e hice la denuncia al 0800 del banco, pero no me dieron mucha atención”, detalló.

“Yo pienso que es alguien de adentro del Banco Hipotecario que pasa los datos del Procrear, porque me depositaron la plata el 22 de diciembre y la estafa fue el 27 de diciembre. Además, vulneraron todos mis datos mi privacidad”, puntualizó la joven.

“Estoy haciendo mi casa, soy una simple trabajadora, no tengo ahorros como para seguir con la construcción, justamente por eso pedí el crédito. El Banco Hipotecario tiene el monopolio de este plan de Nación, con lo cual sale re beneficiado y tiene una cartera de clientes enorme con esto. Y ¿cómo puede ser que no se pongan las pilas para resguardar la seguridad de sus clientes y que cuando pasa algo así no se hagan cargo? Mandamos cartas documentos a las dos empresas y desde el Banco contestaron que no se van a hacer cargo, se desligó de todo”, aseveró Ríos.

“Con respecto a Personal, mucha gente es cliente acá en Chaco. Yo tengo domicilio en Resistencia y cuando fui a la empresa, me dijeron que el cambio de titularidad se hizo desde San Nicolás de los Arroyos, a las 11.30, en una agencia. O sea, ahí también violaron todos mis datos de privacidad y sin chequear nada. No se controla lo que realizan. Personal ni siquiera contestó la carta documento”, sostuvo.

“Con esto quiero alertar a la gente, para que no le pasa a nadie más, porque cada vez que voy al banco veo a toda esas personas ilusionadas como yo de pedir el préstamo para su casa”, finalizó.

