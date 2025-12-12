ESTADOS UNIDOS: PUBLICAN FOTOS DE DONALD TRUMP Y BILL CLINTON CON JEFFREY EPSTEIN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Desde la mismísima Cámara de Representantes de los Estados Unidos resolvieron mostrar al público las fotos que prueban vínculos con el empresario pederasta.
De hecho, la suposición de que las mujeres podrían o no ser víctimas de trata de persona es el motivo por el cual la mayoría tiene la cara tapada, a excepción de figuras como Ghislaine Maxwell, la histórica pareja de Jeffrey Epstein, que fue acusada de ser la responsable de captar jóvenes para la red de la que se beneficiaban magnates, empresarios y hasta miembros de la realeza, como el ahora expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.
En otra imagen se ve a Jeffrey Epstein de fondo y en primer plano al magnate británico Richard Branson, dueño mayoritario de las 360 empresas que forman Virgin Group. Con él tiene otra foto en la que posan frente a un espejo, informó el sitio ABC de España.
Las demás imágenes son de fiestas con atuendos formales, instantáneas en las que se ve al expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton en lo que se puede interpretar como una clara muestra de que los representantes demócratas tienen la intención de «sacrificar» hasta los propios con tal de mostrar más información sobre el caso Epstein.
Pero la imagen más sórdida incluye un bol lleno de preservativos que está decorado con una foto del actual mandatario estadounidense, Donald Trump. Junto a la imagen se lee la frase de «Soy enorme» y el precio, U$S 4,5 por unidad.