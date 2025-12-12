Estados Unidos: publican fotos de Donald Trump y Bill Clinton con Jeffrey Epstein

qué tipo de relación y trato mantenía el empresario Jeffrey Epstein, quien murió en la cárcel acusado de abuso sexual, con figuras de la política como el expresidente Bill Clinton o el actual mandatario, Donald Trump. Los demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos resolvieron esta semana publicar otra serie de fotos que reflejan

En las fotos aparecen muchas caras conocidas y otras que podrían haber sido víctimas de tráfico de personas, que fue uno de los delitos por los que Jeffrey Epstein fue detenido en 2019 y trasladado a una prisión en Nueva York.

De hecho, la suposición de que las mujeres podrían o no ser víctimas de trata de persona es el motivo por el cual la mayoría tiene la cara tapada, a excepción de figuras como Ghislaine Maxwell, la histórica pareja de Jeffrey Epstein, que fue acusada de ser la responsable de captar jóvenes para la red de la que se beneficiaban magnates, empresarios y hasta miembros de la realeza, como el ahora expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

En una de las fotos se ve al cineasta y actor Woody Allen sentado a una mesa informal con Jeffrey Epstein, y en otra está en conversaciones al paso con Steve Bannon, artífice de la comunicación política de Donald Trump durante su primer mandato como presidente de los Estados Unidos.

En otra imagen se ve a Jeffrey Epstein de fondo y en primer plano al magnate británico Richard Branson, dueño mayoritario de las 360 empresas que forman Virgin Group. Con él tiene otra foto en la que posan frente a un espejo, informó el sitio ABC de España.