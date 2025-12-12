Se viene la final con Racing: así llegó el plantel de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero

Estudiantes de La Plata se instaló esta tarde en Santiago del Estero para afrontar el duelo decisivo del Torneo Clausura frente a Racing. El encuentro, programado para este sábado desde las 21 horas y que tendrá a Nicolás Ramírez como juez principal, promete un estadio repleto y un clima de tensión futbolera acorde a una definición entre dos equipos que llegan con ambiciones bien claras. Con una mezcla de entusiasmo, concentración absoluta y el peso de una final que puede marcar el cierre del año,. El encuentro, programado para este sábado desde las 21 horas y que tendrá a Nicolás Ramírez como juez principal, promete un estadio repleto y un clima de tensión futbolera acorde a una definición entre dos equipos que llegan con ambiciones bien claras.

La delegación albirroja pisó la provincia norteña pasadas las 14 horas y rápidamente fue trasladada al Hilton Garden Inn, el hotel elegido para la concentración y ubicado justo frente a la Casa de Gobierno local. Desde allí, el cuerpo técnico planifica las últimas actividades previas al choque decisivo, que incluirán una revisión táctica y movimientos livianos para ajustar detalles.

El gran foco en la previa es el retorno de Guido Carrillo, referencia ofensiva y figura del equipo, quien vuelve tras haber quedado al margen por la expulsión sufrida en la anteúltima fecha de la fase regular ante Tigre, sanción que lo obligó a mirar desde afuera cuatro compromisos clave. La presencia del goleador es el único movimiento respecto del clásico frente a Gimnasia, una muestra del peso que Carrillo tiene en el andamiaje ofensivo del Pincha.

En contrapartida, Estudiantes lamenta una baja importante: el uruguayo Gabriel Neves, pieza de equilibrio en el mediocampo, quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión muscular que lo tiene completamente condicionado y sin un plazo concreto de recuperación. Su ausencia obliga a reorganizar espacios en la mitad de la cancha, aunque el cuerpo técnico ya trabajó en alternativas desde hace varios partidos.