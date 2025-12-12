Tragedia en Capioví, Misiones: un trabajador murió aplastado por una retroexcavadora

Un hombre de 49 años murió tras ser aplastado por una retroexcavadora mientras realizaba tareas agrícolas. La tragedia ocurrió el jueves por la tarde en una zona rural de Colonia Oro Verde del municipio de Capioví, Misiones.

El hecho se produjo cerca de las 17.40 cuando el hombre, identificado como Mario Aníbal Cuevas, se encontraba manejando la máquina. Por motivos que son materia de investigación, perdió el control del vehículo, que volcó sobre su eje y terminó aplastándolo, provocando heridas que le causaron la muerte en el acto.

Policía local llegaron rápidamente al lugar y constataron el fallecimiento de Cuevas. Tras esto, activaron el protocolo habitual y notificaron a las autoridades correspondientes para dar continuidad a la investigación. Tras el trágico accidente, efectivos de lalocal llegaron rápidamente al lugar y constataron el fallecimiento de Cuevas. Tras esto, activaron el protocolo habitual y notificaron a las autoridades correspondientes para dar continuidad a la investigación.

Especialistas de la División Criminalística fueron convocados junto a un médico de turno para iniciar las pericias en el lugar del hecho y recopilar datos e información que permitan esclarecer qué ocasionó el fatal accidente. A su vez, se dio intervención al juzgado competente, que dispuso el avance en las actuaciones formales que el caso requiere.

El sitio donde se produjo que fatal hecho permanecía resguardado por personal de la Comisaría de Capioví mientras se desarrollaba el trabajo de los peritos. Según informaron medios locales, el lugar iba a permanecer cerrado hasta que finalizaran las tareas ordenadas por la Justicia.