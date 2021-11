ESTADOS UNIDOS: MAMÁ SE VUELVE VIRAL TRAS APARECER DESNUDA EN CLASE ONLINE DE SU HIJA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Una pequeña de 7 años de Florida, Estados Unidos, se encontraba en mitad de una clase vía Zoom, cuando en un momento su mamá se cruzó por la pantalla utilizando solo una toalla en el pelo.

Como era de esperar, todos los estudiantes que estaban en la clase vieron a la mujer y no aguantaron las risas. Fue ella misma quien compartió un video en Facebook riéndose en de la situación.

La mujer aclaró que todas sus hijas toman las clases en sus respectivas habitaciones sin embargo ese día había sido distinto. «Fue literalmente el momento más humillante de mi vida”, declaró.

“Veo esos videos de personas en Internet y no lo creo. Y ahora simplemente me ocurrió a mí”, comentó entre risas para luego agregar que “¿Debería escribir una nota de disculpas a todos los padres? ¿O debería fingir que no sucedió?”.

