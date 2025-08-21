Estados Unidos amplía los aranceles al acero y al aluminio: la medida alcanza a 407 derivados

Sin embargo, desde la Casa Blanca sostienen que la prioridad es proteger empleos estadounidenses y garantizar que la inversión local en acero y aluminio no se vea debilitada por importaciones más baratas.

Con esta decisión, Trump refuerza su impronta de corte nacionalista en materia económica, consolidando una política comercial que divide opiniones dentro y fuera del país, pero que marca con claridad su apuesta por blindar la producción interna frente a la competencia extranjera.