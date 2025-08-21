FIN DEL AMOR: NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI FIRMARON EL DIVORCIO TRAS 18 AÑOS JUNTOS
Pese a tratarse de la disolución legal de su unión, el trámite sorprendió al abogado interviniente por el clima emotivo y cordial en el que se realizó.
La decisión de poner fin al vínculo matrimonial no se tomó a la ligera. Nicolás y Gimena, que compartieron 18 años de vida juntos, mostraron que era posible cerrar un capítulo tan importante desde el respeto mutuo y el diálogo.