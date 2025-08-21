FIN DEL AMOR: NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI FIRMARON EL DIVORCIO TRAS 18 AÑOS JUNTOS

Gimena Accardi y Nico Vázquez, separados.

Después de casi dos décadas de compartir una vida juntos, los actores Nico Vázquez y Gime Accardi pusieron punto final a su matrimonio. La separación formal se concretó este jueves por la mañana, en un trámite que llamó la atención incluso del propio abogado que los asistió durante el proceso, debido al clima inusual en el que se desarrolló.

“Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, reveló una fuente cercana a la pareja, destacando que, a pesar de la formalidad legal del momento, la emotividad estuvo presente en cada instante.

Según trascendió, el encuentro se llevó a cabo de manera cordial, sin tensiones ni reclamos, algo poco común en divorcios de figuras públicas con trayectorias tan largas y conocidas.

Nico Vázquez y Gime Accardi. La decisión de poner fin al vínculo matrimonial no se tomó a la ligera. Nicolás y Gimena, que compartieron 18 años de vida juntos, mostraron que era posible cerrar un capítulo tan importante desde el respeto mutuo y el diálogo.

“Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”, aseguró la fuente, subrayando que la pareja mantiene intacta su relación desde otro lugar, priorizando la comunicación y el afecto incluso después de la separación.