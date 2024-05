ESTABILIDAD LABORAL DOCENTE: DIPUTADOS APROBÓ UNA LEY QUE COMPLEMENTA EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN

Esta iniciativa busca brindar estabilidad y seguridad laboral al personal docente, asegurando la continuidad de sus funciones en el sistema educativo provincial.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco aprobó con 23 votos afirmativos, de 23 legisladores presentes, el proyecto de ley que establece, de manera excepcional y por única vez, la protección de los cargos u horas cátedra vacantes ocupados por personal docente, según lo establecido en las Leyes N° 3895 – E y N° 3896 – E.

Esta medida impide la desafectación, traslado, suspensión, sujeción a concursos de ingreso, reincorporaciones, reubicaciones o cualquier tipo de desplazamiento de estos cargos, hasta que se garantice la efectiva implementación de las mencionadas leyes.

Asimismo, el proyecto define al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación, responsabilizándolo de garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de los derechos consignados en la ley. Esta iniciativa busca brindar estabilidad y seguridad laboral al personal docente, asegurando la continuidad de sus funciones en el sistema educativo provincial.

El proyecto de legisladores del Frente Chaqueño, acompañado por la bancada del oficialismo, plantea que «la falta de información sobre el proceso de evaluación de antecedentes para acceder a la estabilidad laboral genera preocupación en el sector docente». Además, la ausencia de un marco legal que impida desplazamientos y cierres de curso por falta de matrícula «crea un vacío legal que afecta a los docentes inscriptos para acceder a la estabilidad laboral».

La autora del proyecto, la diputada Analía Inés Flores, detalló la matriz de lo aprobado y explicó: «Este un proyecto de ley que salió con despacho unánime. Esta ley viene a convertirse en un paraguas en el proceso de titularización respondiendo a la necesitas de regularizar y titularizar muchos cargos docentes en los distintos niveles».

«Esta ley viene a responder a una circunstancia, que como consecuencia del proceso de titularización que lleva adelante el Ministerio de Educación, en la vida cotidiana de las instituciones los tramites siguen a pesar el proceso de titularización«, continuó Flores.

Finalmente, explicó: «Hay distintas resoluciones que permiten trasladar, movilizar o hasta cerrar ciertos cursos y el proceso institucional no tenía una normativa de peso de ley para amparar a todos los docentes que están en ese proceso para que no ocurra ningun movimiento en tanto esto no se termine».

«Esta ley era una salida y alternativa. Los proyectos especiales fueron una forma de encubrir muchas designaciones, lo dijo la diputada Flores. En el artículo 304 dice algo fundamental, que es de carácter transitorio, no puede durar años y años un proyecto especial. Si tiene mucho tiempo y es efectivo, el Ministerio tiene la obligación de institucionalizarlo», destacó a su turno la diputada Zulma Galeano.