ESTABA A LA VENTA MOTO ROBADA EN CHACO FUE INCAUTADA EN CORRIENTES

Un trabajo en conjunto entre la Dirección General de Inteligencia Criminal de esta provincia y con la Dirección de Investigación Criminal de la vecina provincia, permitió incautar el rodado.

Esta siesta, luego de entrecruzar información, los agentes de la Policía del Chaco, viajó hasta Corrientes para poder recuperar una moto Honda Tornado XR-250, que pretendían vender en esos lares, pero que poseía pedido de secuestro en nuestra provincia.

El motovehículo se encontraba en un domicilio sito en calle Magallanes e intersección con calle Juan Ramón Vidal donde procedieron a incautar la moto, la cual al consultar con el Padrón Unificado la misma presenta pedido de secuestro, de fecha 03/02/2015, en causa caratulada “Supuesto Hurto”, a solicitud de la Comisaría 3ra. Resistencia.

Se arbitrará los medidos correspondientes para solicitar Oficio de traslado, y así realizar la entrega a su respectivo propietario.-

