Bayern Múnich sorprendió al PSG en París y lidera su grupo en la Champions League

El equipo alemán golpeó rápido y fuerte en el Parque de los Príncipes. Apenas a los 4 minutos del primer tiempo, Luis Díaz aprovechó un error defensivo del PSG y definió con categoría para abrir el marcador. El propio colombiano amplió la diferencia a los 32 minutos, tras una gran jugada colectiva que dejó sin reacción a la defensa parisina. Su doblete no solo silenció al estadio, sino que consolidó al Bayern como un visitante temible en Europa. El PSG, conducido por Luis Enrique, intentó reaccionar en el complemento y recién pudo descontar cerca del cierre con un gol de João Neves, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.