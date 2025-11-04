BAYERN MÚNICH SORPRENDIÓ AL PSG EN PARÍS Y LIDERA SU GRUPO EN LA CHAMPIONS LEAGUE
Con dos goles de Luis Díaz, Bayern Múnich venció 2-1 al PSG en el Parque de los Príncipes y se mantiene líder con 12 puntos. El conjunto francés quedó tercero con 9.
En una noche brillante en París, el Bayern Múnich derrotó por 2-1 al Paris Saint-Germain como visitante, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Luis Díaz fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete en la primera mitad, mientras que João Neves descontó sobre el final para los locales.
El equipo alemán golpeó rápido y fuerte en el Parque de los Príncipes. Apenas a los 4 minutos del primer tiempo, Luis Díaz aprovechó un error defensivo del PSG y definió con categoría para abrir el marcador. El propio colombiano amplió la diferencia a los 32 minutos, tras una gran jugada colectiva que dejó sin reacción a la defensa parisina. Su doblete no solo silenció al estadio, sino que consolidó al Bayern como un visitante temible en Europa. El PSG, conducido por Luis Enrique, intentó reaccionar en el complemento y recién pudo descontar cerca del cierre con un gol de João Neves, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.
Con este triunfo, el Bayern Múnich alcanzó las 12 unidades y se mantiene en lo más alto de su grupo, asegurando prácticamente su clasificación a los octavos de final. Por su parte, el Paris Saint-Germain quedó tercero con 9 puntos y comprometió su posición de cara a las dos fechas restantes.
En la próxima jornada, los bávaros visitarán al Arsenal en Londres, mientras que el PSG recibirá al Tottenham Hotspur, obligado a ganar para seguir con vida en la competencia.